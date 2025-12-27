ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む予定だったものの、王者の体調不良により、試合中止となった元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が２７日、現地リヤドで取材対応。涙しながら無念を吐露した。

陣営には前日午後１０時に中止の連絡が入り、拳四朗本人には午後１１時に伝えられた。拳四朗はサングラスで涙を隠しながら、時折タオルで涙をぬぐい「気持ちの整理をしても仕方ない。昨日の夜に中止と聞いて、頭が真っ白になって今にいたるという感じです。応援してくれていた人たちへの申し訳なさもあって・・・ダメだ。しょうがないですよね。誰も責められないので」と言葉を絞り出した。

王者ウィリバリド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の前日計量後に体調を崩して、試合は中止となった。相手陣営の説明によると、脱水症状だという。

寺地はスーパーフライ級転向初戦で世界王座に挑戦し、日本勢史上８人目となる３階級制覇が懸かっていた。また、同王座を奪取すれば、次戦で世界３団体統一同級王者“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２５）＝米国＝との４団体統一戦が実現する可能性も高まっており、試合前には「こここで絶対に勝ってチャンスをつかみたい。（負けたら終わりの）危機感はあるが、やる気もその分増える。すごくワクワクしている。いつも以上の実力を出せるんじゃないか。モチベーションは今までと違う」と語っていただけに、無念の世界戦消滅となった。