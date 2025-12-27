俳優・高杉真宙（２９）が２７日、フジテレビ系「めざましどようび」のロケ企画にＶＴＲ出演した。

高杉は２３日、女優・波瑠（３４）との結婚を電撃発表したばかり。２人は２３年のドラマ「わたしのお嫁くん」で共演しており、ゲームが共通の趣味というのも話題になった。

海鮮バイキング店でのロケ。ＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の騎手役でおなじみとなった金髪姿で、「僕のダメなところが、好きなモノを後回しにする癖が昔からある」と好きなモノを後回しにしてお腹いっぱいになり、結局弟に食べてもらう…などと照れ笑いで告白。「きょうは好きなものから食べていく」と宣言。さわやかな好青年のイメージ通りの人柄をのぞかせた。

一つ目に選んだのが大好物のエリンギで、同行した西山喜久恵アナウンサーも思わず笑い。マグロの刺身などに舌鼓をうち、「幸せですね。今年やってきたものが報われている感じがします」と至福の表情を見せていた。「休みの日にゲームをして過ごしたいという欲と、睡眠をした方がいいという理性がぶつかり合って、最近はやっと睡眠が勝ってる」と笑顔で明かしていた。

今回は主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（１月９日公開）のＰＲを兼ねての出演。ＶＴＲ終わりのスタジオで、西山アナは「ロケの時はもちろん、ご結婚のこと知らなくて。おめでとうございます」と祝福した。