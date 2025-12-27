ÂæÏÑ³¤¶®¤á¤°¤ë¶ÛÄ¥¡¢2027Ç¯¤ÏÎ×³¦ÅÀ¡©¡¡ ÆüËÜ´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈóÆü¾ï¡×¤ò¡ÖÁÛÄêÆâ¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬2025Ç¯12·î23Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤¬¡Ö2027Ç¯¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÎ×³¦ÅÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñ¡¦³Æ¾Ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¤¡Äº£¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤È¤½¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó
Êó¹ð½ñ¤Î³Ë¿´¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊ¼´ï¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¸å½é¤È¤Ê¤ëËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ò´°È÷¤¹¤Ù¤¯¡¢·³»ö¶áÂå²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¼´ï¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î²ðÆþ¤òµñÀä¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÇ·âÎÏ¤ä³ËÀïÎÏ¤ò·àÅª¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÂæÏÑ¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë³¤¾åÉõº¿¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¾ïÂÖ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÍ½Â¬¤òÁ°¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂæÏÑ¤È¿¼¤¤¼è°ú´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢Í»ö¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾Åª´ÑÂ¬¤ò¼Î¤Æ¡¢ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤·¤¿´íµ¡´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡¢¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï
ÆüËÜ´ë¶È¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ï¡¢Ãóºß°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò³Ë¤È¤·¤¿BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ç¤¢¤ë¡£Í»ö¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎË®¿ÍÊÝ¸î¤ËÅØ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ë¶È¤Ï¤É¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂàÈò¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼¡ÊÈ¯Æ°¾ò·ï¡Ë¡×¤ò¼«¤é¤Ç»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¿®ÌÖ¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀï¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿Ï¢Íí¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢Í»ö²¼¤Ç¤ÎµëÍ¿»ÙÊ§¤¤·ÑÂ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÂåÂØ·èºÑ¥ë¡¼¥È¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¾éÄ¹²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖÍ»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¡×¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢Ê¿»þ¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤ò²ò¾Ã
·ÐºÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦ÀÈ¼åÀ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥ê¥¹¥¥ó¥°¡Ê¥ê¥¹¥¯Äã¸º¡Ë¡×¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯Éôºà¤Î¶¡µë¸»¤¬ÂæÏÑ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÉõº¿¤¬µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë´ë¶È¤ÎÁà¶ÈÄä»ß¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¡×¤ÎÏÀÍý¤«¤é¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥±¡¼¥¹¡ÊËü¤¬°ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡Ë¡×¤Ø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶¡µëÌÖ¤ÎÂ¿¸µ²½¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ï¥ó¤Ê¤é¤Ì¡¢ÂæÏÑ¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ï¥ó¡Ë¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤ÎÀ¸»º²óµ¢¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¤Ø¤ÎÀ¸»ºµòÅÀÊ¬»¶¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢½ÅÍ×Éôºà¤Îºß¸ËÀÑ¤ßÁý¤·¤ä¡¢ÂæÏÑ¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤ÂåÂØÊªÎ®¥ë¡¼¥È¤ÎºöÄê¤â½ÅÍ×¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î°Õ¼±²þ³×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤òÁíÌ³¡¦³°Ì³Ã´Åö¤Î»Å»ö¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CEOÄ¾³í¤ÎÀïÎ¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡Ö2027Ç¯¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·³»ö¾å¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê¶¯¿ÙÀ¡Ë¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎºÇ½ª»î¸³¤Î´üÆü¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤«¤¿Ã¦µÑ¤·¡¢Í»ö¤È¤¤¤¦¡ÖÈóÆü¾ï¡×¤ò¡ÖÁÛÄêÆâ¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¡£¤³¤Î³Ð¸ç¤Îº¹¤³¤½¤¬¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤ËÀ¸¤»Ä¤ë´ë¶È¤È¡¢¹ÓÇÈ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡ÏÂÅÄÂç¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤À¤¤¤¸¤å¡ËCEO, Strategic Intelligence Inc. / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÀ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥º¥àÏÀ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡£³¤³°¸¦µæµ¡´Ø¤ä¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤ÇÆÃÇ¤¶µ¼ø¤äÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯Ê¬Ìî¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£