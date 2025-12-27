【義母の介護「10万円事件」】「助けを求めているはず！」夫に助言すると＜第16話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第16話 もう一度話し合って
【編集部コメント】
チエさんの言葉をそのとおりにしか受け取れなかったアツシさん。「きっと何か助けを求めている」というマユミさんの言葉にも、最初は納得していない様子でした。しかし電話をして戻ってきたアツシさんは、「休みを取る」と宣言。マユミさんにも背中を押され、お母さんやチエさんのために動こうと決意したのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
