¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼(56)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1994Ç¯È¯É½¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¼Ì¤ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Þ¥é¥¤¥¢¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤À¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤è¤ê¼ã¤¤Í£°ì¤ÎÊì¿Æ¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2008Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤È·ëº§¤·11Ç¯¤ËÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£