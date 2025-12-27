¶å½£Àª3¹»¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡30Æü¤Î2²óÀï¤ÏÃíÌÜ¥«¡¼¥ÉÂ³½Ð¡¡Á°²ó·è¾¡¿Ê½Ð¤Î2¹»¤¬¶¯Å¨¤ÈÂÐÀï¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼£²£·Æü¤Î£±²óÀï¡Û
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï27Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£µÇ°Âç²ñ¤ÇÎãÇ¯¤è¤ê5¹»Â¿¤¤56¹»¤¬½Ð¾ì¡£³«²ñ¼°¸å¤Ë1²óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬Âè2¡Ë¡¢ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤Ê¤É¤¬¾¡¤Ã¤Æ2²óÀï¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÃÞ»ç¤Ï¾ëÅì¤Ë¡ÊÆÁÅç¡Ë¤Ë33¡½5¤Ç¾¡Íø¡£ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤Ï¼ã¶¹Åì¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤Ë73¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¼Â¤Ï22¡½14¤Ç¥³¥¶¡Ê²Æì¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¤Ï137¡½0¤Çºä½ÐÂè°ì¡Ê¹áÀî¡Ë¤Ë°µ¾¡¡£30Æü¤Î2²óÀï¤Ç¥·¡¼¥É¤Îº´²ì¹©¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£1²óÀï¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè2¡Ë¡½è¬·Ì³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ï41¡½29¤Ç¾ïæÆ³Ø±à¤¬¾¡Íø¡£2²óÀï¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Áá¼Â¡ÊÅìµþÂè2¡Ë¤ÏÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡ÊÅçº¬¡Ë¤ò39¡½14¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£2²óÀï¤Ç¥·¡¼¥É¤ÎÅìÊ¡²¬¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£