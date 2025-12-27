¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è...¡×àÁÇ¼ê¤Ç¥ê¥ó¥´³ä¤êá¾×·âÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡ª¸µ¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê»³Æâ°¦¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°õ¾Ý¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×!¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¹û¤ì¤ë!Èþ¤·¤¤!áã¤ì¤ë!! ¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥µ¥ê¤ä¤ë⁉¡×¤ÎÀ¼
¡¡11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷ÀÈÇSASUKE¡ÖKUNOICHI¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡¢¸µ¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤Î¾×·âÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö"ÁÇ¼ê¤Ç¥ê¥ó¥´³ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤" ¤Ã¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¤¤¯¤Ä¤«¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤ÉËÜÅö?¤³¤ì¼ûÍ×¤¢¤ë?¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³Æâ°¦¤µ¤ó¡£¥ê¥ó¥´¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿¿¤óÃæ¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë³ä¤ê¡¢°ì¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã°Û¤Î°®ÎÏÈäÏª¤Ë¡ÖÁÇ¼ê¤Ç³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊñÃú¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤ÊÃÇÌÌ¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°®ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è...¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²ÚÔú¤Ê½÷À¤¬!¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¹û¤ì¤ë!Èþ¤·¤¤!áã¤ì¤ë!! ¡×¡Ö¤³¤ìÀ¨¤¤°®ÎÏ¤ÈÏÓÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Ö°õ¾Ý¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×!¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥µ¥ê¤ä¤ë⁉¡×¡ÖÈþËÆ¤«¤é¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³Æâ¤µ¤ó¤Ï2014¡¢19Ç¯¤ÎÎ¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤ä¤êÅê¤²Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£10·î¤Ë°úÂà»î¹ç¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿2025Ç¯ÅÙ¹áÀîÎ¦¾å¶¥µ»¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ç47¥á¡¼¥È¥ë¤òÅê¤²¡¢Í¥¾¡¤·Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£