¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà(30)¤¬¡¢Æ±¤¸Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤Î³ýÅç¤ß¤º¤(21)¤È¤Îà»ÐËåá2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÏÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×(ABEMA¡¢Netflix)¤Ç¡¢»ÐËå¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£Àî¸ý¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤Î¤³¤³¤í¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤ß¤º¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤³¤³¤Ë¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹ºê¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£Èþ¿Í¤À¤Ê¤¡¡¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡Ö¾ðÊó²áÂ¿¤ÇSNS¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¤»þÂå¤Ë¾ï¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ´¶¤¸¤¿¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»£±ÆÃæ¤ËÂç¹¥¤¤ÊÁÄÊì¤ÈÁêËÀ¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤í¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¸½¾ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Î´Ä¶¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ì¤¿¤³¤È»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥º¥·¥ó¤È¿¼¤¯¶Á¤¯½ÕÆà¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¶»¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¹ºê¿ÍºÇ¹â¡ª¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¤ß¤º¤¤Á¤ã¤ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤È¤ª²ù¤ä¤ß¡¢±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£