¸©Æâ¤Î£±£±·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ÏÁ°¤Î·î¤ò£°¡¥£°£²¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë£±¡¦£²£µÇÜ¤Ç¡¢£²¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·²ÇÏÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»Å»ö¤òµá¤á¤ë¿Í¡¢¤Ò¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµá¿Í¿ô¤ò¼¨¤¹£±£±·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï£±¡¥£²£µÇÜ¤Ç¡¢Á°¤Î·î¤ò£°¡¥£°£²¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²¥«·îÏ¢Â³¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
¿·µ¬µá¿Í¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù£±£°¡¥£´¡ó¸º¤Î£±Ëü£±£³£±¿Í¤Ç¡¢£µ¥«·îÏ¢Â³¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¿·µ¬µá¿¦¼Ô¿ô¤Ï£³¡¥£°¡ó¸º¤Î£´£¶£³£¶¿Í¤Ç¡¢£²¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶ÈÊÌ¤Î¿·µ¬µá¿Í¿ô¤Ï¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬£²£·¡¥£¹¡óÁý¤Î£±£´£°£·¿Í¤Ç¡¢£³¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÁý²Ã¡¢·úÀß¶È¤¬£±£¶¡¥£µ¡óÁý¤Î£¹£µ£±¿Í¤Ç£²¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñ¡¦°û¿©¥µー¥Ó¥¹¤Ï£±¡¥£¶¡óÁý¤Î£³£¸£³¿Í¤Ç£±£°¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¶È¤Ï£³£¶¡¥£·¡ó¸º¤Î£µ£·¿Í¤Ç£´¥«·îÏ¢Â³¤Î¸º¾¯¡¢²·Çä¡¦¾®Çä¶È¤Ï£²£·¡¥£¸¡ó¸º¤Î£±£²£²£±¿Í¤Ç£²¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏÏ«Æ¯¶É¤Ï¡Öµá¿Í¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¾å¾º¤Ê¤É¤¬¸ÛÍÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁí³ç¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£