¡Ö¤¨¡¢²¿Æ¬¿È¡©¡×GENERATIONS¸µ¸õÊäÀ¸à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¼¡¤Ï¡Ä¡×¡ÖÀ¶ÎÃ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¼¡¤Ï¶µ´±¤Ç¤¹¤«¡×¤ÎÀ¼
¡¡GENERATIONS¸µ¸õÊäÀ¸¤ÎÇÐÍ¥¤¬2026Ç¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¿·CM¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CM¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¶µ´±¤¬¼çÌò¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Ï·±ÎýÀ¸¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥Á¥À¶µ´±¤ò±é¤¸¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À©Éþ¤Ë¿È¤ò¤Ä¤Ä¤ßÑÛ¡¹¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¼¡¤Ï¡¢¶µ´±¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¤ã¤¢¤¢¤¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦ÍèÇ¯¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ¤¬ºÇ¹â¤Í¡×¡Ö¤¨¡¢²¿Æ¬¿È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÀ¶ÎÃ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤·À©Éþ¤â¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï2010Ç¯¤Ë¡Ö·àÃÄEXILE¡×¤Ø²ÃÆþ¡£11Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×¤Î¸õÊäÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¡Ö·àÃÄEXILE¡×¤ËºÆ²ÃÆþ¤·¤¿¡£¡¡º£Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Netflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈW¼ç±é¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ÉÉôÌç¤ÎÆüËÜ²¦¼Ô¡¦¿ùÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤¿¡£