徳島・池田で甲子園優勝投手となりプロ野球の南海、大洋・横浜でプレーした、現ＤｅＮＡ職員の畠山準氏が２７日、自身のインスタグラムを更新。「毎年恒例の『３９野球会』が昨夜開催されましたよ。久し振りに会う同期の皆と楽しい時間でした」などとつづり、１９６４（昭和３９）年度生まれによる同期会の集合写真を投稿した。

「今回の目玉は、我らの同期の中でも一番のスーパースター☆荒木大輔さんが初参加してくれました」と早実１年時の夏に準優勝するなど５季連続で甲子園出場を果たし「大ちゃんフィーバー」を巻き起こした右腕との２ショットも。畠山氏は「皆、荒木さんとの記念撮影をいっぱい撮っていたので私もパチリ」と記し、「又、来年も集まりましょう〜」と呼びかけた。

２人は高校３年時の１９８２年夏の甲子園準々決勝でエース対決。畠山氏に１学年後輩の水野雄仁氏、江上光治氏らを擁した超強力やまびこ打線の池田が、１４−２で早実を圧倒した。池田は初優勝を果たした。

フォロワーからは「とうとう両雄並び立つ瞬間が！泣きそうです！」「早実と池田のスーパースターが」「わー昔を思い出しました。荒木さんもお元気そうでなによりです」「この２ショット、嬉しいです♥」「ベイスターズでも１年間でしたが共にプレーされましたよね！」などとコメントが寄せられた。