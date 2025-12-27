¡ÚÅÄÃæ³Ñ±É #1¡Û¸µ¼óÁê¤¬¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¡Ö¿·³ã¸©¿Í²ñ¡×¤Ç¤Î°§»¢¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÅÄÃæ³Ñ±É¡ß»³²¬ÁñÈ¬
1974Ç¯9·î¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆÌó2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤¬¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉðÆ»´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿·³ã¸©¿ÍÂç²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸Þ¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö½½¤ÎÈ¿¾Ê¡×¡£Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤¬Êª¼ÁÅª¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤ÏÌ¤½Ï¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÄÃæ»á¤¬¹ñÌ±¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¿Í¡¹¤Ë¼¨¤½¤¦¤È¤·¤¿¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢Âç²Ï¾®Àâ¡ØÆÁÀî²È¹¯¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¿·³ã¸©¿Í²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ºî²È¡¦»³²¬ÁñÈ¬»á¤È¿¿·õ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿ÅÄÃæ»á¡£Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄÃæ»á¤¬Åö»þ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£(Á´6²ó¡¿1²óÌÜ)
¢£¡Ö¸ÞÀÚ½½¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸©Ì±Âç²ñ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢¡Ø¸ÞÀÚ½½¾Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¸Ç¤¤À¯¼£¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Á´¹ñ¤«¤é¿·³ã¸©¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¤ËËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¤Ç¤¹¤·¤Í¡£30Ç¯¶á¤¤ÂåµÄ»ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¿Í¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖºÇ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»ÑÀª¡×¤Ç¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é·ãÎå¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö±³¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢Âç¤¤Ê¤³¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢»ä¤Î°ìÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î´¶·ã¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¡£¤À¤«¤é°ìÈÖ¾®¤µ¤¤À¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö¸ÞÀÚ½½¾Ê¡×ーー¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤ÎÉáÊ×À
¤½¤Î¿·³ã¸©¿Í²ñ¤ÇÅÄÃæ»á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¸Þ¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö½½¤ÎÈ¿¾Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¸ÞÀÚ½½¾Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬ÁíÍý¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬º£Æü½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¡×
»³²¬»á¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÀÚ½½¾Ê¡×¤¬Ã±¤Ê¤ëÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê?¡×¤È¼«Ìä¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÌÀÆü¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡ÖÀï¸å¡¢²È·û¤È¤«¡Ø²¿¡¹·±¡Ù¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤ÇÊª¼ÁÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤ÏÁ´¤¯Ì¤½Ï¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ç¤â·»Äï¤Ç¤â¡¢½¸Íî¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤ÎÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¡ØÂçÀÚ¡Ù¤È¤«¡ØÈ¿¾Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÀÚ½½¾Ê¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÃæ¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£