元ＫＡＴ−ＴＵＮの上田竜也（４２）が２７日、都内で行われた１月７日スタートのテレ東系ドラマ「聖ラブサバイバーズ」（水曜、深夜０・３０）に主演の石井杏奈（２７）、佐津川愛美（３７）、山谷花純（２９）らと出席した。

タイトルのサバイバーズにちなんで全員、鮮やかな迷彩服姿で登場し、スタジオはどよめいた。上田は人気バンドのベーシスト役を演じ「お話を聞かせていただいたときに、新鮮だなと思って。今まで、悪党みたいな感じな役が多かったんですよ。俺こういうのあるんだと。面白そうだなと思った」と気持ちを明かした。

会見中のサバイバルゲームで石井に負けた上田は、誰にも言えない秘密を明かすように命じられ「何かあるかなあ？実は隠し子がいます」と冗談。石井は「絶対うそ！」と突っ込みつつ「上田さんの秘密、知っています。クレープの食べ方を知らない。撮影の時に、クレープ食べた時『これどうやって食べるの？。どっから紙取るの？』と聞かれました」と暴露した。

上田は「確かに本当に知らなかったです。確かに。恥ずかしい秘密をバラされた」と思わず苦笑いしていた。