¿·³ã»Ô¤Î12·î»ÔµÄ²ñ¤¬ÊÄ²ñ¤·¡¢Áí³ÛÌó300²¯±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀ°Í½»»°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê3000±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ»ö¶È¤Ë¤Ï27²¯5000Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔµÄ²ñÊÄ²ñ¸å¡¢Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤Ë¸½ºß¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·³ã»Ô¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯3·î¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿ÃÏ²¼¾¦Å¹³¹¡¦À¾ËÙ¥íー¥µ±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë»Ô¤¬Âß¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Ìó9²¯±ß¤ÎºÄ¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ê¡¢Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹¤ÎµëÍ¿¤ò1¥«·î1³ä¸º³Û¤¹¤ëµÄ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
