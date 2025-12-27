´Øº¬¶Ð¡¡¥×¥ì¥Ð¥È!! ½Ð±é¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÄÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤³¤ì¡¢ÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£É¸¸ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´Øº¬¶Ð¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡££Ô£Â£Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿Í¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºÍÇ½¤ò¶¥¤¦¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¤Ç¡¢´Øº¬¤Ï¿Íµ¤´ë²è¤ÎÇÐ¶ç¤Ë£²ÅÙ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡Ù¤ÎÇÐ¶ç¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¥á¤Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Ï¤½¤³¤ò¤µ¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤Ï°ã¤¦¤µ¡¢ÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¿¤À¤â¤¦£±ËÜ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÇÐ¶ç¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó´Øº¬¤Ï¡¢ÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë¶É¤ÏÉáÄÌ¤ÎÇÐ¶ç¤¬¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é½÷À¤Î¤µ¡¢ÏÂÉþ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤µ¡¢¡ØËÞ¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥ª¥ì¡¢´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡×
¡¡´Øº¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¤ò½Ð¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£²²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Î»þ¤ÏÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£Á´ÉôÊÑ¤Ê¡£¤Ç¡¢£±¸Ä¤«£²¸Ä¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»þ¤Î¤ªÂê¤¬¡Ö½Õ¤ÎÉÙ»Î¡×¤Ç¡¢½ñ¤¤¤¿ÇÐ¶ç¤Ï¡Ö½Õ¤ÎÉÙ»Î¡¡¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ò¡¡¤É¤¦»×¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿»Ê²ñ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¤Ï¤¢¡ª¡©¡¡´Øº¬¤µ¤ó¡¢¤³¤ì²¿¡©¡×¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÐ¶ç¤òºÎÅÀ¤¹¤ë²Æ°æ¤¤¤Ä¤»á¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢´Øº¬¤Ï¡Ö²æ¡¹¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Í¡¢Ã¯¡¹¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¡Ù¡ØÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¢¡¢¥ª¥ì¤Ã¤Æ¥À¥á¤À¤Ê¡Ù¤È¤«¤Í¡¢¡Ø¥¯¥½¡¼¡Ù¤È¤«¤Í¡¢ÅÊ¤ß¼»¤ß¤Í¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¤³¤í¤¬¤Í¡¢ÉÙ»Î»³¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÊý¤¬ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤«¤éÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢½Õ¤ÎÉÙ»Î¤Ï¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡¢²¿¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²Æ°æ»á¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢ÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£É¸¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¡£¤¿¤À¡ÖÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Øº¬¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤¦¼¤á¤¿¤Î¡£ÇÐ¶ç½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£