¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Û¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥È¥Ã¥×5¤òÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡Û¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ï2025Ç¯¡¢¶È³¦½é¤ÎÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à²£ÃÇ¥¢¥ï¡¼¥É¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁÏÀß¡£ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï11ËüÄ¶¤¨¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼60Ì¾¤ÎÅêÉ¼¡¢ÊÔ½¸Éô20Ì¾¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ê¤É¤«¤é·èÄê¤·¤¿¸ÄÊÌÉôÌç¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥È¥Ã¥×5¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯´Ö¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥È¥Ã¥×5°ìÍ÷
1°Ì¡§¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë
2°Ì¡§¡ÖNo No Girls¡×¡ÊHulu¡¿BMSG¸ø¼°YouTube¡Ë
3°Ì¡§¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊABEMA¡¿Mnet Japan¡Ë
4°Ì¡§¡ÖTHE LAST PIECE¡×¡ÊBMSG¸ø¼°YouTube¡Ë
5°Ì¡§¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È-GIRLS BATTLE AUDITION-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
1°Ì¤Ï¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë¡£18,922¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÁÛ¤¤¤òÊú¤¨É½ÉñÂæ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤òÇÁ¤¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¶µ·±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÉ÷Ëá¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¡ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¹½Ê¸¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤äÄ©Àï¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä±þ±ç¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤«¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¥¿¥¤¥×¥í¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤¬³Ì¤òÇË¤ë½Ö´Ö¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤äÇ®¤µ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¸õÊä¼Ô¤â¿¿·õ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ß¤ó¤ÊÇ®¤¯¤ÆÌ´Ãæ¤Ç´Ñ¤Æ¤¿¡×
2°Ì¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Î¥Î¥¬¡¿Hulu¡¦BMSG¸ø¼°YouTube¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖNo¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ö¤¹¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬ËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤¿¹Í¤¨¤¬¸½Âå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£ºÍÇ½¤òÈë¤á¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤·¡¢½é¤á¤Æ¿ä¤·¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HANA¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¦¡ÖK¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇºÇ½ª¿³ºº¼Â»Ü¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤È¤Æ¤âºÝÎ©¤Ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈSKY-HI¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤ä¸«¼é¤ë»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤«¤éºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
3°Ì¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿ÆÉ¤ß¡§¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡¿ABEMA¡¦Mnet Japan¡Ë¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZEROBASEONE¡ÊZB1¡¿ÆÉ¤ß¡§¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ºîºÇÂç¤Î¾×·â¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëYUMEKI¡Ê¥æ¥á¥¡Ë¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤Î»²Àï¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¡¢1¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¥½¤¯Ì´¤òÄÉ¤¦»Ñ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥æ¥á¥¤ÎºÇ¸å¤ËÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´Þ¤á»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¼¥Ù¥ï¥ó¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤â»²²Ã¼Ô¤Î°Õ¼±¤â¥ì¥Ù¥ë¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¡×
¡¦¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅØÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½õ¤±¹ç¤¤À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖE-girls¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿º´Æ£À²Èþ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎLDH¿·¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö¿¿·õ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Î¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁÏÀß¡£ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤òÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Á´20ÉôÌç°Ê¾å¤Î¾Þ¤ÇÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÉ¾²Á¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤¬¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡§2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×10
1°Ì¡§¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë
2°Ì¡§¡ÖNo No Girls¡×¡ÊHulu¡¿BMSG¸ø¼°YouTube¡Ë
3°Ì¡§¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊABEMA¡¿Mnet Japan¡Ë
4°Ì¡§¡ÖTHE LAST PIECE¡×¡ÊBMSG¸ø¼°YouTube¡Ë
5°Ì¡§¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È-GIRLS BATTLE AUDITION-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¢¡1°Ì¡§¡Ötimelesz project -AUDITION-
1°Ì¤Ï¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë¡£18,922¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÁÛ¤¤¤òÊú¤¨É½ÉñÂæ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤òÇÁ¤¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¶µ·±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÉ÷Ëá¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¡ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¹½Ê¸¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¸À¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤äÄ©Àï¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä±þ±ç¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤«¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¥¿¥¤¥×¥í¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤¬³Ì¤òÇË¤ë½Ö´Ö¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤äÇ®¤µ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¸õÊä¼Ô¤â¿¿·õ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ß¤ó¤ÊÇ®¤¯¤ÆÌ´Ãæ¤Ç´Ñ¤Æ¤¿¡×
¢¡2°Ì¡§¡ÖNo No Girls¡×
2°Ì¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Î¥Î¥¬¡¿Hulu¡¦BMSG¸ø¼°YouTube¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖNo¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ö¤¹¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬ËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤¿¹Í¤¨¤¬¸½Âå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£ºÍÇ½¤òÈë¤á¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤·¡¢½é¤á¤Æ¿ä¤·¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HANA¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¦¡ÖK¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇºÇ½ª¿³ºº¼Â»Ü¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤È¤Æ¤âºÝÎ©¤Ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈSKY-HI¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤ä¸«¼é¤ë»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤«¤éºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡3°Ì¡§¡ÖBOYS¶PLANET¡×
3°Ì¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿ÆÉ¤ß¡§¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡¿ABEMA¡¦Mnet Japan¡Ë¡£¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZEROBASEONE¡ÊZB1¡¿ÆÉ¤ß¡§¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ºîºÇÂç¤Î¾×·â¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëYUMEKI¡Ê¥æ¥á¥¡Ë¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¤Î»²Àï¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¡¢1¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¥½¤¯Ì´¤òÄÉ¤¦»Ñ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥æ¥á¥¤ÎºÇ¸å¤ËÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´Þ¤á»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¼¥Ù¥ï¥ó¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡4°Ì¡§¡ÖTHE LAST PIECE¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤â»²²Ã¼Ô¤Î°Õ¼±¤â¥ì¥Ù¥ë¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¡×
¡¦¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅØÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½õ¤±¹ç¤¤À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¢¡5°Ì¡§¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È-GIRLS BATTLE AUDITION-¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖE-girls¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿º´Æ£À²Èþ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎLDH¿·¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¡Ö¿¿·õ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¢¡¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Î¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁÏÀß¡£ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤òÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Á´20ÉôÌç°Ê¾å¤Î¾Þ¤ÇÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÉ¾²Á¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤¬¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡§2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û