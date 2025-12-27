¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¹â¶¶³¨è½»Ò¤Ï2Ãå¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡¡¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¡¢10R¤Ç½÷»ÒÁª¼ê¤Îº£Ç¯¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ëSS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À½é½Ð¾ì¤Î»°Âð¿¿±û¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶³¨è½»Ò¡Ê29¡á°ËÀªºê¡Ë¤Ï·üÌ¿¤Ë»°Âð¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬2Ãå¡£Ï¢ÇÆ¤ÏÀ®¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤½¤ÎÊ¬¡¢¥¿¥¤¥ä¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ç¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤¤¤¹¤®¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°ÂÄêÀ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç³ê¤ê¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£¤À¤¬¡¢¹â¶¶¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤µ¤Ð¤µ¤Ð¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£