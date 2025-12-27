早大時代に箱根駅伝を２度走った作家の黒木亮さん（６８）が、禅僧の駒大選手に焦点を当てたノンフィクション「袈裟（けさ）と駅伝」（ベースボール・マガジン社、税抜き２４００円）を出版した。

主人公は１９７９年まで４年連続で箱根駅伝を走った駒大ＯＢの大越正禅（しょうぜん）さん。執筆のヒントは、日本初のプロボクシング世界王者・白井義男と、指導にあたったＧＨＱ（連合国軍総司令部）スタッフの生物学者アルビン・カーン博士とのコンビだったという。

「二人のような、面白いコントラストのある陸上選手を書けないか」。そう考えた時、思い起こしたのが同じ北海道出身で１学年上の大越さんだった。大越さんは駒大２年時に箱根駅伝５区２位の実力者。同時に、実家の寺を継いで僧侶になることを８歳で受け入れた異色のランナーだった。

著書では、駒大時代の大越さんが夏休みの帰省中、お盆の檀家（だんか）回りをしながら「道元禅師の因果観」についての卒論を書き、その合間にも一人で自主練習を重ね、箱根駅伝を目指した経験などが記されている。

仏教の修行と陸上競技、箱根駅伝の「仏武両道」のストーリーを書き上げた黒木さんは、「大越さんは自分から求めて厳しい環境に飛び込み、一生懸命努力して学生トップレベルにまでなった。継続は力なりを地でいった人の足跡から、若い世代が何かを得てくれたら」と話している。