¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û»°Âð¿¿±û¤¬V¡¡·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥Ä¥À¸¤«¤¹¡¡¥ª¡¼¥ÈÂç¹¥¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¡¢10R¤Ç½÷»ÒÁª¼ê¤Îº£Ç¯¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ëSS¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï·«¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤ó¤À½é½Ð¾ì¡¢»°Âð¿¿±û¡Ê29¡á¹áÀî¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÏÈ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿»°Âð¡£¤¤¤Ä¤«¤Ä¤«¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¢¹â¶¶³¨è½»Ò¤¬Ç÷¤ë¡£¤À¤¬¡¢»°Âð¤âÉ¬»à¤Î¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â¶¶¤ÎÁö¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°ÂÄê´¶¤ò·ç¤»Ï¤á¤¿¡£ÈùÌ¯¤Ë³ê¤ê¡¢»°Âð¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¡£·èÃå¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾¡ÉéÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Ï¥±¥¬¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤Ï·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð¤é¤ì¤ë°Ê¾å¤ÏÀäÂÐ¤Ë³Í¤ëµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë»÷¹ç¤ï¤ÌÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼þ°Ï¤â»¡¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬²¿¤«¤È¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥«¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÌá¤ë¡£·üÌ¿¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»³ÍÛ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£»°Âð¤Ï¤³¤ÎÉ÷·Ê¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÇÔ¤ì¤¿¡¢Æ±¤¸»³ÍÛ¤Î¾¾ÈøºÌ¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¼¡£¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤è¤¯²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡×¡£»°Âð¤Ï»×¤ï¤º¾¾Èø¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Â´¶È¸å¤ËÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¡£¤À¤¬¡¢»î¸³¤Ë3ÅÙÍî¤Á¤¿¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¤Ç4Ç¯Æ¯¤¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î»î¸³¤â¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢ÃÎ¿Í¤¬¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Êª¤Ï»î¤·¤È»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£°ìÈ¯¤ÇÇú²»¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¹Ô¤¯Æ»¤Ï¤³¤ì¤À¡×
¡¡°ìÈ¯¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¡£Êë¤ì¤Ë¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¤¡¢Áá¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£