¿Íµ¤TikToker¤Ç¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌ´¸¸¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿TikTok¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIVE FEST2025¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥®¥Õ¥ÈÂÐ·è¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Èá´ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¹ñÆâ¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌ´¸¸¤ÏÀ¤³¦90¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ëÆ±Âç²ñ¤Ç¤âÇ®Àï¤ò±é¤¸¤¿¡£5Ê¬´Ö¤Ç¤Î¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ÇÀï¤¦Êý¼°¤Ç¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®Àï¤òÈäÏª¡£Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤à¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¡Ö¤ä¤Ã¤È¤È¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤Î¸å¤Î¤ªÎéÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦1°Ì¡ªÆüËÜ¤¬ºÇ¹â¡£ÍèÇ¯¤ÏÃ¯¤«¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Ï°ú¤·Ñ¤²¤ó¡£¤´¤á¤ó¡£Ï¢ÇÆ¤¤¤¯¤¾¤Ï¤â¤¦¸À¤¨¤ó¤ï¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤â¸ì¤ê¡ÖThank you so much¡¥Thankyou global¡¥¡×¤È³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²¦´§¤ò·Ç¤²¤¿¡£
Ì´¸¸¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡ÖTikTok¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡¡À¤³¦°ì°Ì¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤Á¤ÎÏÈ¤¬À¤³¦°ì¤ÎÏÈ¤¸¤ã¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖTikTok LIVE Fest 2025¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2025Ç¯11·î²¼½Ü¡ÁÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢12·î26Æü¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¥¢¥ï¡¼¥É¡×¡¢12·î23Æü¤Ë¡ÖAll Stars¡×¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£