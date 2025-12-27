【ジェリービーンズ】自分らしく選べる福袋「Happy Bag 2026」販売中。先着でコスメのノベルティがもらえる！《1月4日まで》
ジェリービーンズは、2025年12月22日から公式オンラインストアで「選べる福袋2026『Happy Bag』」を販売しています。
自分好みで組み合わせは自由
選べる福袋は、「Style A」「Style B」から、1点ずつ選べる特別企画。好みの組み合わせで、自分らしいスタイルが完成します。
・Style A
「ダブルパールルーズショートブーツ」や「サイドゴアショートブーツ」などの中から、1点選べます。
・Style B
「スクエアトゥビットローファーパンプス」や「インナーファーポインテッドモールドソールモカシン」などの中から、1点選べます。
さらに先着500人限定で、アイカラーまたはアイライナー1点がもらえます。
価格は7700円。
販売期間は12月22日から26年1月4日までです。
詳細は、公式サイトのキャンペーンページ で確認できます。
なお、セールアイテムは返品対象外です。
Style Aから2点もしくは、Style Bから2点の購入は対象になりません。
サイズ交換は、在庫がある場合のみ対応可能です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部