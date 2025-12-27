¡Ú¥¹¥Ýー¥ÄÆÃ½¸¡Û¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×3Ï¢ÇÆ¤Í¤é¤¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¿·³ã¡¦Ì¯¹â¹ç½É¤ËÌ©Ãå¡Ô¿·³ã¡Õ
È¢º¬±ØÅÁ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î½©¡¢Ì¯¹â»Ô¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤â¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÌ¯¹â»Ô¤Î¥í¥´¤òÉÕ¤±¤ÆÁö¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡£È¢º¬¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ³ØÂç¤¬Ì¯¹â¤Ç¹ç½É
2025Ç¯9·î¡£
Ì¯¹â¤ÎÃÏ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥êー¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¦Î¦¾å¶¥µ»Éô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¡¢ËèÇ¯1·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡¢²áµî8ÅÙ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¡¢4Ï¢ÇÆ¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¶¯¹ë¤Ç¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Ï3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐÅª¥¨ー¥¹¹õÅÄÁª¼ê
¥Áー¥à¤Î¼ç¼´¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¥¨ー¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò2²ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢2¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î2¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¡£
10°Ì¤Çë§¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ç°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢³Æ¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤¬Â·¤¦¡Ö²Ö¤Î2¶è¡×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È7¿ÍÈ´¤¡£¶è´Ö3°Ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
4Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê
¡ÖºÇ½ª³ØÇ¯¤Ç¤¹¤·¡¢¥Áー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁí¹çÍ¥¾¡¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
2Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Î±ö½ÐÁª¼ê
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤Ï¤â¤¦1¿Í¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄÁª¼ê¤È¾ï¤ËÆ±¤¸¥°¥ëー¥×¤ÇÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢4Ç¯À¸¤Î±ö½ÐæÆÂÀÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
±ö½ÐÁª¼ê¤â¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò2²ó·Ð¸³¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç8¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤â¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È×ÀÐ¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
±ö½ÐæÆÂÀÁª¼ê
¡ÖµîÇ¯¤â¡¢2Ç¯À¸¤Î»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç8¶è¤òÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Å¸³«¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶è´Ö¾Þ¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.º£²ó¤â¶è´Ö¾Þ¤ò¡©
±ö½ÐÁª¼ê
¡Ö¤¤¤ä¡¢¶è´Ö¿·¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¶è´Ö¿·¡£ºÇ¸å¡Ê¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¡Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
2Ç¯Ï¢Â³¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë2¿Í¡£
¸¶´ÆÆÄ¤â2¿Í¤Ë´üÂÔ
È¢º¬3Ï¢ÇÆ¤Ø¡£½¢Ç¤22Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¾¾¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â¡¢2¿Í¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¸¶¿¸´ÆÆÄ
¡Ö¡Ê¹õÅÄ¼ç¾¤Ï¡Ë³Î¼Â¤Ë¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¡ËÁö¤ë¥é¥ó¥Êー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸Î¾ã¤â¤·¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦4Ç¯À¸¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤µ¤Ê¤¤¡£¸åÇÚÁÛ¤¤¤ÎÎÉ¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶¿¸´ÆÆÄ
¡Ö±ö½Ð¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¿§¡¹¤Ê¶ìÏ«¤ò·Ð¤Æ4Ç¯À¸¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ï¿Í°ìÇÜ¡¢¤³¤Î²Æ¹ç½É¤ÏÁö¤ê¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à»ÑÀª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â1¡¢2¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÄ³ØÂç¤¬ËèÇ¯½ÉÇñ¤¹¤ëÇò¶ä´Û
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬¡¢ËèÇ¯½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¯¹â»Ô¡¦¿ùÌîÂô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇò¶ä´Û¡×¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥Êー¤ÎÃÝÅÄ½ã°ì¤µ¤ó¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¡¢20Ç¯°Ê¾å¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¶ä´Û¡¡ÃÝÅÄ½ã°ì¤µ¤ó
Q.ËèÇ¯¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¡ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢ー¤â¤¦¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£É¬¤ºÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥êー¥ó¥·ー¥º¥ó¤Î½¸µÒ¤¬²ÝÂê
¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÌ¯¹â»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥°¥êー¥ó¥·ー¥º¥ó¤Î½¸µÒ¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬ËèÇ¯¡¢Ì¯¹â¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÒÂ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÄ³Ø¤ÎÎý½¬¤¬¸«¤¿¤¤¡×
Çò¶ä´Û¡¡ÃÝÅÄ½ã°ì¤µ¤ó
¡ÖÀÄ³Ø¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Åß¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤â¡Ê²Æ¤Ë¡Ë°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÄ³Ø¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡×
¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡ÖÌ¯¹â»Ô¡×¤Î¥í¥´
¹ç½É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¯¹â¤ÈÀÄ³Ø¤Î¸Ç¤¤å«¡£
Ì¯¹â»Ô¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡¢Ì¯¹â»Ô¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥í¥´¤ò¤Ä¤±¤Æº£Âç²ñ¤âÈ¢º¬Ï©¤òÁö¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡£
Ì¯¹â¤Îµ¯Éú¤¢¤ë¥³ー¥¹¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ç½ÉÃÏ¤Ç°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¥³ー¥¹¤ÏÌ¯¹â¡×
±ö½ÐæÆÂÀÁª¼ê
¡Ö°ì¼¡¡¢Æó¼¡¡Ê¹ç½É¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âµ¯Éú¤Î¤¢¤ë¥³ー¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¹ø¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤¤¤Ö¡¢¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ´·¤ì¤Æ¤Ï¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤Î¹ç½ÉÃÏ¤Ç°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¥³ー¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ì¯¹â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ß¤¤¤ò¶¯¤¯¿®Íê¤¹¤ë2¿Í
¤ª¤è¤½10Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÁö¤ê¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤¿Ì¯¹â¹ç½É¡£
¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¹õÅÄÁª¼ê¤È±ö½ÐÁª¼ê¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ò¶¯¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö½ÐæÆÂÀÁª¼ê
¡ÖÀµÄ¾¡Ê¹õÅÄ¤¬¡Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¯¸À¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÁö¤ê¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÏËÜÅö¤ËÍê¤ê¤¢¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹õÅÄÄ«Æü¼ç¾
¡Ö±ØÅÁ¤È¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ç½ÉÃæ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢±ö½Ð¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÁö¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë
12·î11Æü¡¢¥Áー¥à¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÇÁÔ¹Ô²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÅÄÄ«Æü¼ç¾
¡ÖµîÇ¯¡¢È¢º¬²¦¼Ô¤Î²æ¡¹¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤¬º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿Áª¼êÁ´°÷¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ºÇ¸åÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¦¼Ô¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹Àï¤¤¡£
3Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤¿È¢º¬±ØÅÁ³«Ëë¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î23Æü¡ÖÍ¼Êý¥ï¥¤¥É¿·³ã°ìÈÖ¡×ÊüÁ÷¤è¤ê
