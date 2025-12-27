「ベスト４も夢ではない」王国の大物ジャーナリストが明言！日本代表をポルトガルと同列に語る「森保率いるサムライたちは力を持っている」
世界を股にかけるブラジル人ジャーナリストで、かつてFIFAの広報スタッフとしても活躍したリカルド・セティオン記者が26年北中米ワールドカップ（W杯）の優勝候補について言及した。
「優勝候補なら、アルゼンチン、ブラジル、ドイツ、スペイン、イングランド、フランスの“ビッグ６”だ。これに異を唱える者は少ないだろう」
この回答自体に驚きはないが、同記者はこのビッグ６の牙城を崩しうるサプライズチーム候補の一つとして日本代表に言及。メキシコ、ポルトガル、コロンビア、ノルウェーとともに、サムライブルーに注目しているという。
「アジア予選や親善試合を見るかぎり、自分たちのミスでリズムを乱さずに落ち着きを保ってプレーできれば、準決勝まで勝ち上がることも夢ではないだろう。ベスト４に名乗りを上げるだけの力を、森保一監督率いるサムライたちは持っている」
過去にW杯10大会を現地で体験・取材している大物記者からも注目される日本代表は半年後、世界の度肝を抜くことになるだろうか。
■プロフィール
リカルド・セティオン
1963年８月29日生まれ。ブラジル・サンパウロ出身。ジャーナリストとして中東戦争やユーゴスラビア紛争などを現地取材した後、社会学としてサッカーを研究。スポーツジャーナリストに転身する。８か国語を操る語学力を駆使し、世界中を飛び回って現場を取材。多数のメディアで活躍する。FIFA広報担当を務めた経験もあり、ジーコやカフーなどとの親交も厚い。現在はスポーツ運営学、心理学の大学教授としても活動している。
協力●利根川 晶子
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
※ワールドサッカーダイジェスト１月１日号の記事を一部加筆・修正
【画像】アジアトップの日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！W杯で対戦するオランダは…
