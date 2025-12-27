¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡Ù¤ÎOA¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¿Í¤âÉ¬¸«¡ª´öÅÄ¤ê¤é¡¢°µ´¬¤Î¡ÈZICO, ´öÅÄ¤ê¤é¡ÖDUET¡×¡É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¸ø³«
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢12·î26Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ZICO¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡¢ZICO, ´öÅÄ¤ê¤é¡ÖDUET¡×¤òÈäÏª¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢ÁíÀª14Ì¾¤Ë¤è¤ë¡¢°µ´¬¤Î¡ÖDUET¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç»£¤é¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡Ê¢¨¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤Ï¡¢ZICO¡¢RIEHATA¤È¤Î¶¦Æ±Åê¹Æ¡Ë¡£
¢£¡ÖDUET¡×¤Ï¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡Ù¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª
¡ÖDUET¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬Ãæ¤Î¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ZICO¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡£º£²ó¤Î¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖDUET¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤Ï¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤ÈZICO¡¢¤½¤·¤ÆRIEHATAÎ¨¤¤¤ë¥À¥ó¥µー11Ì¾¤ò²Ã¤¨¤¿ÁíÀª14Ì¾¤Ë¤è¤ë¡¢°µ´¬¤Î±ÇÁü¡£¥ï¥ó¥«¥á»£±Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢É¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖM¥¹¥ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è――¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ZICO¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿RIEHATA¤ä¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡¢RIEHATA¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤´¶¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ZICO¤â¡ÖM¥¹¥Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ç¤·¤¿¡£DUET¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢°ìÉô¡¢ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅê¹Æ¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£