ILLIT¡Ø2025 SBS ²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª¿ÀÈëÅª¤ÊÍ©Îî²Ö²Ç»Ñ¤òÈäÏª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ILLIT¤¬¡Ø2025 SBS ²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢1st Single Album¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤È3rd Mini Album¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Öjellyous¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£WONHEE¤¬BOYNEXTDOOR¤ÎWOONHAK¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¥º¡×¤ò·ëÀ®
¤³¤ÎÆüILLIT¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ê¡ÖÍ©Îî²Ö²Ç¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËË×ÆþÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¥¥ã¥í¥ëÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¶¶Ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿Åß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÇÂç²½¤·¤¿¡£
¡Öjellyous¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏILLIT¤Î¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿´éÉÕ¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´°àú¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈäÏª¤·¡¢ÁÖ²÷¤Ê²÷´¶¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¯·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿ILLIT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬´ÑµÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢WONHEE¤ÏBOYNEXTDOOR¤ÎWOONHAK¤È¶¦¤ËÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£Èà¤é¤ÏIU¤Î¡ÖMerry Christmas ahead (feat.Chundung)¡×¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢WONHEE¤ÏÀ¡¤ó¤À¤¤ì¤¤¤Ê²»¿§¤È°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ ÊüÁ÷Ä¾¸å¤ÎX¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ï¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¥º¡×¡¢¡Ö±ÀÄá¥¦¥©¥Ë¡×¡¢¡Ö¥á¥êー¥É¥ó¥°¥ë¥Þ¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥ー¥ïー¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ILLIT¤Î1st Single Album¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥·¥çー¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¿Íµ¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇ®¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï´Ú¹ñYouTube¡Ö¥Ç¥¤¥êー¡¦¥·¥çー¥Ä¿Íµ¤³Ú¶Ê¡×¥Á¥ãー¥È¤Çº£·î6Æü¤«¤é¤¿¤Ã¤¿4Æü¤ò½ü¤¤¤ÆÈ¾·î°Ê¾å¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É·×10¥«¹ñ/ÃÏ°è¤ÎYouTube¡Ö¥Ç¥¤¥êー¡¦¥·¥çー¥Ä¿Íµ¤³Ú¶Ê¡×¥Á¥ãー¥È¤ÎºÇ¾å°Ì·÷¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ILLIT¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÇ¯Ëö¤ò¾þ¤ë¡£29Æü¤ËNTV¡ØÇ¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É¡Ù¡¢30Æü¤ËTBS¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ª ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ËÂ³¤¡¢31Æü¡Ø2025MBC²ÎÍØÂçº×Åµ¡Ù¡¢NHK¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×MV
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/