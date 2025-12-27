ÊÆ¹ñ¤Î¿·À¤Âå¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¡¢4Ç¯ÃÙ¤ì¤Î¾å¤ËÂ®ÅÙ¤âÄã²¼¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î24Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿·À¤Âå¹âÂ®Å´Æ»¡Ö¥¢¥»¥é¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Î¿··¿¼ÖÎ¾Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ä¤·¤¤¾õ¶·¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅ´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬ÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆ¾å±¡¾¦Ì³°Ñ°÷²ñ¤¬22Æü¡¢Á´ÊÆÅ´Æ»Î¹µÒ¸ø¼Ò¡Ê¥¢¥à¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬8·î¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥¢¥»¥é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÆººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢23²¯¥É¥ë¡ÊÌó3600²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¿··¿Îó¼Ö¤¬Åö½é¤Î21Ç¯Æ³ÆþÍ½Äê¤«¤é4Ç¯°Ê¾åÃÙ±ä¤·¤¿¾å¡¢¼ÂÂ¬Â®ÅÙ¤¬µì·¿¼ÖÎ¾¤ò²¼²ó¤ë»öÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡½¥Ü¥¹¥È¥ó´Ö¤ÎÌó700¥¥í¤ÎÁö¹Ô»þ´Ö¤¬7»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¡¢µì·¿¼ÖÎ¾¤Î6»þ´Ö50Ê¬¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥à¥È¥é¥Ã¥¯Â¦¤¬Æ³ÆþÃÙ±ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¿·¤¿¤Ê°ÂÁ´´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤äºÆÀß·×¡¢¸·³Ê¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µì·¿¼ÖÎ¾¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ôÄ¶²á¤È¿··¿¤ÎÇ¼ÆþÃÙ±ä¤Ë¤è¤ê¡¢2²¯8700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó450²¯±ß¡Ë¤ÎÁý¼ýµ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢Í½Äê³°¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬Áö¹Ô»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤ÏÎó¼Ö¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀþÏ©¤ä²ÍÀþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¾å¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶áÂå²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯Ëö°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÊÆµÄ²ñ¤Ï21Ç¯¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñË¡°Æ¤ò²Ä·è¤·¤ÆÅ´Æ»Ê¬Ìî¤Ë660²¯¥É¥ë¡ÊÌó10Ãû±ß¡Ë¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅìËÌ²óÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×Ï©Àþ¤ÎÅ´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¹âÂ®Å´Æ»·×²è¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤È¹©´ü¤Î±äÄ¹¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿µð³Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ì±¼çÅÞ¤È¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÀ¯Áè¤äÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤È½£¤ÎÂÐÎ©¤È¤¤¤¦À¯¼£ÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤¬¶î¤±°ú¤¤Î¥«¡¼¥É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë