¡Ú²òÀâ¡ÛÀï¸å80Ç¯¤ËÀïÁè¤ÎÃû¤·¤Ï¡©¡¡NNNÀï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¤¤Þ¤ò¡¢ÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×
Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ò¡¢ÀïÁ°¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊüÁ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£27Æü¤Ï¡¢°Ëº´¼£²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡°Ëº´¼£¤µ¤ó¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Þ²¿¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¸½ºß¤âÁý¤¨Â³¤±¤ëµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯4Ç¯¤¬¶á¤Å¤¯¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ªÄäÀï¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»à¼Ô¤ÏÎ¾·³¤¢¤ï¤»¤ÆºÇÂç¤Ç35Ëü¿Í¤È¤Î¿äÄê¤â¤¢¤ê¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤â¡¢ÄäÀï¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾×ÆÍ¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢»à¼Ô¤¬7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê¶Áè½ª·ë¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ç¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤òÍÆÇ§¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤â¤¢¤ê¡¢Àï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¹ñºÝÃá½ø¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤ÏÂàÇ¤¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤ËºÆ¤Ó¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î½ê´¶¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤ÎÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·³¡×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¯¼£¡×¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¡¢¡Ö¾ðÊóÎÏ¡×¤ÎÉÔÂ¡¢ÊÐ¶¹¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¤¢¤ª¤Ã¤ÆÀïÁè¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤¬¼«¤éÀïÁè¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁ°ÁíÍý
¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÀïÁè¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¶öÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÀïÁè¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ê¤ó¤«¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¤¬¤Í¡×
º£Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î°Û¾ïÀÜ¶á¤ä¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤¬Â³¤¤¤¿»ö¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁ°ÁíÍý
¡Ö¶öÈ¯Åª¤Ê¤³¤È¤«¤éÂçÀïÁè¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¾ï¤ËÏ¢·È¡¢Ï¢Íí¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¨¡¨¡²áµî¤Î»öÎã¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ï¤¤¡£·Ù²ü¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£ÀïÁè¤ÎÃû¤·¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¾å¤Ç¡¢·ÐºÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£1929Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç¶²¹²¤Ê¤É·ÐºÑ¾õ¶·¤âÀïÁè¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤Ï¼«¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¹ñÆ±»Î¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯·ÐºÑ²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼«¹ñÍ¥Àè¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤â¡¢Åö»þ¤ÎÊÝ¸î¼çµÁ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÀï»þÃæ¡¢¹ñºÄ¤òÍðÈ¯¤·¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯·³»öÈñ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢Àï¸åÄ¹¤¯¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃÎã¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤â¡¢¹ñ¤ÎºâÀ¯¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁ°ÁíÍý
¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¤ËËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£ºâÀ¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³ÈÂç¤ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¹ñºÄ¤òÂ¿¤¯È¯¹Ô¤·¡¢³¤³°¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ñ»º¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
º£Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡È³°¹ñ¿Í¤ÎÎ®Æþµ¬À©¡É¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤¿°ìÉô¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢²áÅÙ¤Ê³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤ÎÉ÷Ä¬¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Î½ê´¶¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ËÌ²¬¿°ìÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀïÁ°¤âÇÓ³°¼çµÁ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¹ÔÆ°¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢´ßÅÄ¸µÁíÍý¤â½±¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¬¤ª¤¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤ÎÀïÁè¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿Áªµó²ðÆþ¤Ê¤É¡¢ÉðÎÏ¹¶·â¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÎÃÙ¤ì¤â¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñºÄÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ë¹ñ¤Î¼Ú¶â¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡NNN¤Ïº£Ç¯¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¤Î¾Ú¸À¤ä¡¢µìÆüËÜ·³¤ÎÀïÁèÀÕÇ¤¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÂæÏÑ¾ðÀª¤Ê¤É¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î¼èºà¤ÈÊóÆ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬¡¢2ÅÙ¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡£Îò»Ë¤«¤éÆÀ¤ë¶µ·±¤òÌ¤Íè¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤°¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¨¡¨¡°Ëº´¼£²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£