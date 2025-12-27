À¤³¦²¦¼Ô¤¬ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¡Ö¹Ô¤¯¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡¡·ãÆ®¤«¤é10Æü¡Ä¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¶Ã¤¡ÖÍè¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¡×
¥É¥Í¥¢Àï¤«¤é10Æü¡Ä¾°ÌïÀï¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤«¤éÏ¢Â³¤ÇÊó¹ð¤·¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹Ô¤¯¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡Ö²óÉüÎÏ¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡ÖÍè¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Äé¤Ï17Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë2-1¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£É¡¤«¤éÂç½Ð·ì¤¹¤ë»àÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï´é¤òÂç¤¤¯¼ð¤é¤·¡¢ÌÜ¸µ¤äËË¤Ï¤¢¤¶¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬27Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥ê¥ä¥ÉÅþÃå¡ª¡ª¤Þ¤º¤ÏÊ¢¤´¤·¤é¤¨¡£Ä«¿©¤Ç¤¹¤Ã¤Ã¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Æ±ÆüÈÕ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£´é¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿¾×·â¥·¡¼¥ó¤«¤é10Æü¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ÎÁÇÁá¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÉ¡¤ÎÄ´»Ò¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¤¬¸½ÃÏ´ÑÀï¤È¤Ï¡×
¡Ö¤Ä¤Ä¤ß¤ó¤âÍè¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¡ª¡×
¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÄ«¿©¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢Çò¤¤¤ªÌß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Äé¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î9»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸½é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¡Ç°´ê¤ÎÃÏ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡ÑëÆá¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥ä¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¹Ô¤¯¤ó¤«¤¤¡×¡Ö¤Æ¤«²óÉüÎÏ¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î·ãÆ®¤«¤é¤Þ¤À10Æü¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤²óÉüÎÏ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
