»ûÃÏ¤Î3³¬µéÀ©ÇÆÄ©Àï¤Ï¤ªÍÂ¤±
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç27Æü¤ËÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°WBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤ÈIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î°ìÀï¤¬Á°ÆüÌë¤ËÆÍÁ³Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£27Æü¤Î¶½¹Ô³«»ÏÁ°¡¢»ûÃÏ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç²ñ¸«¡£¼º°Õ¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»ûÃÏ¤Ï¡¢¹æµã¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÉå¤Ã¤Æ¤â¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¾õ¶·¤ÏÌë12»þº¢¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÞî±ÂåÌò¤òÃµ¤¹Æ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÆ£·òÂÀ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£·×ÎÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥ë¡¼¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¾õÂÖ¤ÏÃ¦¿å¾É¾õ¤Ç¡¢ÓÒÅÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡ÖLemino¡×¤Ç¤â¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£µ¤¾æ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤òÀÕ¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¬¥ë¥·¥¢Àï¤ÏºÆµ¯Àï¤Ç¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐIBF°Ê³°¤Î¼çÍ×3ÃÄÂÎ¤ÇÆ±µé²¦ºÂ¤Ë½¢¤¯¡È¥Ð¥à¡É¤³¤È¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤È¤Î4ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¸½ÃÏ26Æü¤Î¸ø³«·×ÎÌ¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢»ûÃÏ¤ÎÄ©Àï¤Ï¸¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥®¥Ü¥ó¥º»á¤¬¡Ö²¿¤¬¸¶°ø¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢°ß¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£°ß¤ÎÄ´»Ò¤ò¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¤Ê¤É¡¢·×5»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£»ûÃÏÀï¤ÎÂåÂØ»î¹ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢·×4»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
