¡¡Âçºå¡¢Ê¼¸ËÎ¾ÉÜ¸©¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡×¡Ê£²£µ¡Á£²£¸Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ë¡¢¾ÍèÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÁªÈ´ÃË»Ò¤ÎÃæÂ¼¥¸¥ç¥¨¥ëÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡¢£±¥á¡¼¥È¥ë£¹£²¤ÎÄ¹¿È¤Ç¶¥µ»Îò£³Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁ°²óÍ¥¾¡¤ÎÅÔÁªÈ´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¥×¥íÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ëµ¤é¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë¤â½êÂ°¤·¡¢Åìµþ¤Î¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×¤òÊâ¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ³ØÀ¸¤À¡£¡ÊÀ¾°æÎË¡Ë
¡¡¡Ö¹â¤¤¡£´°àú¡ª¡×¡££²£¶Æü¸á¸å¡¢µÒÀÊ¤Ë¥¸¥ç¥¨¥ëÁª¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼±ç¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Ê¡Åç¸©ÁªÈ´¤È¤Î½éÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÀ°Õ¤ÎÂ®¹¶¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡££²£·Æü¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â¾¡Éé½ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ½Å£¶£²¥¥í¤ÈºÙ¿È¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Í¤¬¤¢¤ê¡¢¿âÄ¾Ä·¤Ó£·£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÓ¤âÄ¹¤¤¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂç²ñ¤Ç¤½¤Î¹â¤µ¤Ï¹¶¼é¤ËÈô¤ÓÈ´¤±¤¿Â¸ºß´¶¤Ç¡¢ÅÔÁªÈ´¤ÎÂìÍ§¹°´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌ¤½Ï¤ÊÂÎ¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤ÆÂÎ´´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÏÎ¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£Êì¡¢ÃæÂ¼¾Í»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÉã¡¢¥ô¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ç¥å¥Ç¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÆÈ¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÇºÇ¹â°Ì¡Ö¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡×¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¾Í»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¥Ð¥ì¥¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥ì¡¼¤Ê¤Î¤«¡£¾Í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤«¤é¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¤È´«¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¿å±Ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥¸¥ç¥¨¥ëÁª¼ê¤¬¡ÖºÇ¤â´¶³Ð¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¡×¤Î¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÆþ³Ø¸å¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤Æ»Ï¤á¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃç´Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ£±¥á¡¼¥È¥ë£·£°¤Û¤É¤À¤Ã¤¿ÇØ¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤ÈÀ®Ä¹¡££²Ç¯À¸¤Ç£±¥á¡¼¥È¥ë£¸£°¤òÄ¶¤¨¡¢¼¡¤Î£±Ç¯¤Ç¤Þ¤¿£±£°¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤¿¡£¡Ö·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¤Î¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¥¸¥ç¥¨¥ëÁª¼ê¡£Îý½¬¤Ë¤â°ìÁØ¡¢¿È¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éô³è¤ÎÂ¾¤Ë¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¡¦Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢²È¤Ç¤Ï³Æ¹ñÂåÉ½¤Î»î¹ç±ÇÁü¤ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤ë¡£¾Í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾å¤ë¤È·è¤á¤¿³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â®¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¾Í»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ë¤â¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºò½Õ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³ÚÅ·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯Åìµþ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¾¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤Ã£À®´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÁ´¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆóÅáÎ®¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼·ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡½¡½¡£Êú¤¯Ì´¤Ïµ¬³Ê³°¤ËÂç¤¤¤¡£