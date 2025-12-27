ÉÔÃçÀâ¤ò°ì½³¡© ¿Íµ¤Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤é¡Ö°¤Î·³ÃÄ¡×¤¬¾Ð´é¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¡Ä¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡¡Ö°¤Î·³ÃÄ¡×¤¬¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê²¼¡£Â´¶È¼Ì¿¿¤Î·çÀÊÀ¸ÅÌÉ÷¤Ë¡¢Éé½ýÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È»¨¤Ê¹çÀ®¡É¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉáÃÊ¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¹¤«¤¤±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤â¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤Ç¾Ð´é¡Ä¤Û¤Ã¤³¤ê¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ
¡¡WWE¤Î¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤¬¡¢X¤ËºÇ¿·¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÀª¤¾¤í¤¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡¢¤³¤³¿ô¤«·î¡¢´Ø·¸¤¬¥®¥¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¡É¤ò²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ç¿§¤Î¥µ¥ó¥¿Ë¹¤È¹õ¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ÇÅý°ì¤·¤¿°¤Î·³ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç½¸¹ç¡£¤·¤«¤â¸½ºßÆþ±¡Ãæ¤ÎJD¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¤ò¡È»¨¤Ê¡É¹çÀ®²Ã¹©¤Ç²Ã¤¨¤¿¡Ö²ÈÂ²¡×Á´°÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Çå«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤Î¡ÖÃçÎÉ¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£ÉÔºß¤ÎJD¤ò¹çÀ®¤ÇÆþ¤ì¤¿ÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊJD¤ò¥Õ¥©¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤£÷¡×¡ÖJD¤Ï³§¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡ÖJD¤ò¥Õ¥©¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£Áá¤¯²óÉü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤«¤é¤Î²óÉü¤ò´ê¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤«¤é¶¦´¶¡¢¾Î»¿¤ä±þ±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ó¡¦¥Ù¥¤¥é¡¼¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¡¢JD¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¡¢¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡¢¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ô¤¬º£Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¸å¤â¡¢½÷À¿Ø¤Ï¥é¥±¥ë¤È¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¡¢¸½ºß¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¾å²¼´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥É¥ß¥Ë¥¯¤È¥Õ¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤â´Þ¤á¡¢¾ï¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥ô¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡Ö»ä¤Î²ÈÂ²¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤Î»ç¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼Åê¹Æ¤Ï¡¢·ëÂ«¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡×¤ÏWWE¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡¢2026Ç¯¤ÎÅ¸³«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
