ATSUSHI¤¬¸«¤Ä¤±¤¿EXILE¤Î¡ÈREASON¡É¡Ö¼«Á³¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
EXILE¤¬27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE REASON¡×Ì¾¸Å²°¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£EXILE¤ÈEXILE TRIBE¤Î·×20¿Í¤Ç¡ÖReason¡¡¡ÝPlanet Earth Ver¡¥¡Ý¡×¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¡ÖLovers Again¡×¡ÖRising Sun¡×¤ä¡¢¿·¶Ê¡ÖGet¡Ýgo¡ª¡×¡ÖSmile¡×¤Ê¤ÉÁ´30¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£3Ëü¿Í¤Ë°¦¡¢Ì´¡¢¹¬¤»¤òÆÏ¤±¡¢EXILE¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡ÈREASON¡ÊÍýÍ³¡Ë¡É¤òÆÏ¤±¤¿¡£
º£½Õ³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢EXILE TRIBE¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤¹¤ë¡È¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÉÀ©¤Ç¡¢¤è¤ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ATSUSHI¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡£¼ã¤µ¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢40Âå¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤âÀÎ¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè3¤ÎÀÄ½Õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ATSUSHI¤Ïº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡Ë25Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È½ã¿è¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä1¤Ä¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¼«Á³¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤éËÍ¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤é¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈEXILE¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¶½Ê³¤ä´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢¿´¤Ë°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤äÌÀÆü¤«¤é¤Îµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½¼¼Â¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
28Æü¤Î¸ø±é¤Ç¡¢8ÅÙÌÜ¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¡£ATSUSHI¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ÌÜÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÄäÂÚ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½Â¤ß¤ä¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¡¢2026Ç¯¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¡ÈÍýÍ³¡É¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿Ç»Ì©¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£