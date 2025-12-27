EXILE¡¢£´·î¤ËÅìµþ£Ä¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê£±Ç¯¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë¡×
EXILE¤¬27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE REASON¡×Ì¾¸Å²°¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£EXILE¤ÈEXILE TRIBE¤Î·×20¿Í¤Ç¡ÖReason¡¡¡ÝPlanet Earth Ver¡¥¡Ý¡×¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¡ÖLovers Again¡×¡ÖRising Sun¡×¤ä¡¢¿·¶Ê¡ÖGet¡Ýgo¡ª¡×¡ÖSmile¡×¤Ê¤ÉÁ´30¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£3Ëü¿Í¤Ë°¦¡¢Ì´¡¢¹¬¤»¤òÆÏ¤±¡¢EXILE¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡ÈÍýÍ³¡É¤òÆÏ¤±¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÏLDH¤Î6Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Îº×Åµ¡ÖPERFECT YEAR 2026¡×¡£ËÜÊÔ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯4·î21Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¡ÈTHE REASON¡É¡¡¡ÁPERFECT YEAR Special¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìó3Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢AKIRA¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¯¥é¥¹¤ä¥É¡¼¥à¥¯¥é¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢10Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊý¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤±¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸Ø¤é¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬Èó¾ï¤ËÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¡¢´ØÅì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò°ú¤Â³¤ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊEXILE TRIBE¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤â¤Þ¤¿½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢PERFECT YEAR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªº×¤ê¤´¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
20Ç¯¤ÎPERFECT YEAR¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤¨¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ATSUSHI¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¤ÈÀÀ¤¤¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËEXILE¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤é¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£EXILE¤Ê¤é¤¤¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡¡¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ATSUSHI¤Ï7·î¤«¤é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡ÈHeart to Heart¡ÉSeason 3¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£¡ÖHeart to Heart¤È¤¤¤¦¿Ä¤Ï¤Ö¤ì¤º¡¢¿´¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤À20¥«½ê¤°¤é¤¤¤·¤«¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¼«Ê¬¤«¤é²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°¦¤ò¤â¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ëÎ¹¤ÎÂ³¤¡×¤È¡¢8ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ÇÁ´¹ñ¤Ë°¦¤òÆÏ¤±¤ë¡£