相方から解散通告の“クズ芸人”小堀敏夫、『ザ・ノンフィクション』さらなる続編に意欲 吉岡里帆と「ゴールデンコンビを」
●東野幸治＆設楽統との縁
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)初の4時間特番『ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル』(31日13:50〜 ※関東地区ほか)。ドキュメンタリーをこよなく愛する東野幸治と設楽統(バナナマン)のMCで、これまでに放送された全1,200回超の中から記憶に残る登場人物たちがスタジオに続々登場するが、この中の1人が、2020年と25年に放送された「クズ芸人シリーズ」の主人公、お笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫だ。
芸を磨く努力は皆無で、ネタ見せをサボり、パチスロに興じ、“ギャラ飲み”と借金で、その日暮らしの日々を送る小堀の生き方に、SNSは沸騰。今回の収録を終えた小堀が、本番の手応えや以前の放送の反響、そして、さらなるシリーズ化への意欲を語った――。
ガッポリ建設の小堀敏夫
○吉岡里帆に救われる「ナウシカだね」
――『あらびき団』(TBS)に出演した時に見守っていた東野さん、「ラ・ママ新人コント大会」で若手時代にしのぎを削っていた設楽さんと、こういう形で再会するのはいかがでしたか?
感慨深いものがあったよね。7〜8年前は、もう落ちるところまで落ちてたから、別世界の人だと思ってたんだよ。それがさ、横に並べる日が来るなんて思わなかったからね。
――おふたりとのトークの手応えは、いかがでしたか?
ツッコんでくれて笑いのキャッチボールも結構できたし、良かったよね。東野さんは同い年なんだよ。丙午の後の未。世が世なら、お笑いの覇権を争ってたかもしれないんだよね。
設楽くんは優しいよね。俺、昔は態度悪かったんだよ。バナナマンとかアンジャッシュに威嚇するみたいなとこもあったわけよ。
――若い頃は尖っていたんですね。
でも忘れてるのか、許してくれたのか、普通に接してくれたよね。それと、今回は勉強になったね。いつもはギャンギャン騒いでいくんだけど、そういうところじゃない仕事は自分の中で初めてかもしれない。
――スタジオのゲストでソファーに座ってトークするなんてことはなかったと。
しんみりした番組だったよね。俺はこういうタイプだから、何発もぶっ込んでいこうとするんだけど、さすがに空気読んでやめたわ(笑)
(左から)ガッポリ建設の室田稔と小堀敏夫、東野幸治、設楽統
――ドキュメンタリー番組の特番ですから(笑)。ナレーションを担当した吉岡里帆さんは、小堀さんの姿に「ちょっと元気をもらいました」と言っていました。
俺も救われたね。マザー・テレサのような感じですよ。こんなどうしようもない人間なのにそう言ってくれて、天使、ナウシカだね。俺、吉岡さんには永遠についていきますから。嫌がると思うけど(笑)。でも、吉岡さん会えてうれしかったな。あんないい人いないから。これからも吉岡さんとゴールデンコンビとしてやっていきたいね。視聴率の雨降らすんで。
――聞いたことない表現(笑)
吉岡里帆(右)を笑わせる小堀敏夫
○SNS上のアンチへの対抗で『キングオブコント』出場
――「落ちるところまで落ちた」ところから、『ザ・ノンフィクション』の放送をきっかけに変化はありましたか?
SNSでは山のように悪口がくるけど、逆に「小堀さんみたいな人、面白い」「好き」って言ってくれる人もいるんで、悪くないなとは思うよ。だから命ある限り出てやろうかなと思ってる。
――担当ディレクターの朝川さんが苦笑いしてます(笑)。SNSの反応は、結構気にされるのですか?
見る。割と気にする性格だから。腹立ちますね。だから、『キングオブコント』に出たんだけど、それはアンチを黙らせるためにやったところもある。「お前は面白くない」って言われるのが悔しくて。原田(泰雅、ビスケットブラザーズ)に「ネタ作れ」って言ったら、あいついいやつだから「じゃあ兄さんのためにやりますよ」って言ってくれて。練習してねえって言われるけどさ、まあ人よりはしてなかったけど、俺にしては相当やったほうだよ。
●「母ちゃんが生きてるうちに嫁を見せたい」
――小堀さんの回は反響が大きかったので、今回の出演を楽しみにしている視聴者も多いと思います。ぜひメッセージをお願いします。
悪いところもあるけど、本質はいい人間なんで、嫌いにならないでください。末永くよろしくお願いします。それに、まだ続くから。3の矢、4の矢で、寅さんシリーズみたいに続いて、パート10ぐらいまで行くから。死ぬまでやるからね。
あとね、45〜70(歳)ぐらいの女性には嫌われてるんだけど、30代・40代前半の女性には結構評判いいんですよ。「あんな面白い人いない」って。
――どこ調べですか?(笑)
周辺(笑)。年配の女性はダメね。小言しか言わない。「なんで寺から逃げたんだ」(※)って。
(※)…ガッポリ建設の相方・室田稔に激怒され、心を入れ替えようと室田の紹介した寺に出家したが、2日目で逃亡した。
――吉岡里帆さんは30代ですね。
そうでしょ? でもネタを覚えてなかったことには怒ってたね。あの人も役者のプロで苦労してる時期があるから、怒ってくれたんだろうな。吉岡さんには嫌われたくないから、同じアーティストとして親交していければいいけどね。こういうこと言うとまた炎上するんだけど(笑)
――シリーズが続くなら、婚活はまた頑張りたいですか?
恋愛は軸になるかもね。母ちゃんが生きてるうちに、嫁を見せたいわけよ。入院してる母ちゃんのベッドの横で、2人でお見舞いしたい。そこには金とかなにもないわけよ。ピュアに親を安心させたいって気持ち、それしかないんで。これはよく記事に書いといてよ。
――分かりました。今後のご活躍も楽しみにしています。
『ザ・ノンフィクション』に出てから、今年は10本以上取材受けてるからね。また何かあったらまたマイナビで一つお願いしますよ。
今回の収録で、小堀は自身の軽口からガッポリ建設の相方・室田稔を激怒させてしまい、その後25日に2人そろって生出演したラジオ番組『ナイツ ザ・ラジオショー』で、ついにコンビ解散を通告されてしまった。
その生出演後、ニッポン放送を出た室田は「コンビ解散」の真意を改めて小堀に語りかけた。大みそかに放送される『ザ・ノンフィクションの大みそか2025』（13時50分〜)では、その時の2人の様子も含め、“ガッポリ建設解散騒動”の全貌が明らかになる。
●小堀敏夫1967年生まれ、群馬県出身。97年に室田稔とお笑いコンビ・ガッポリ建設を結成、漫才やコントで活動し、『エンタの神様』『あらびき団』などにも出演した。2003年からWAHAHA本舗にも所属したが、19年に主宰・喰始にクビを言い渡された。
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)初の4時間特番『ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル』(31日13:50〜 ※関東地区ほか)。ドキュメンタリーをこよなく愛する東野幸治と設楽統(バナナマン)のMCで、これまでに放送された全1,200回超の中から記憶に残る登場人物たちがスタジオに続々登場するが、この中の1人が、2020年と25年に放送された「クズ芸人シリーズ」の主人公、お笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫だ。
ガッポリ建設の小堀敏夫
○吉岡里帆に救われる「ナウシカだね」
――『あらびき団』(TBS)に出演した時に見守っていた東野さん、「ラ・ママ新人コント大会」で若手時代にしのぎを削っていた設楽さんと、こういう形で再会するのはいかがでしたか?
感慨深いものがあったよね。7〜8年前は、もう落ちるところまで落ちてたから、別世界の人だと思ってたんだよ。それがさ、横に並べる日が来るなんて思わなかったからね。
――おふたりとのトークの手応えは、いかがでしたか?
ツッコんでくれて笑いのキャッチボールも結構できたし、良かったよね。東野さんは同い年なんだよ。丙午の後の未。世が世なら、お笑いの覇権を争ってたかもしれないんだよね。
設楽くんは優しいよね。俺、昔は態度悪かったんだよ。バナナマンとかアンジャッシュに威嚇するみたいなとこもあったわけよ。
――若い頃は尖っていたんですね。
でも忘れてるのか、許してくれたのか、普通に接してくれたよね。それと、今回は勉強になったね。いつもはギャンギャン騒いでいくんだけど、そういうところじゃない仕事は自分の中で初めてかもしれない。
――スタジオのゲストでソファーに座ってトークするなんてことはなかったと。
しんみりした番組だったよね。俺はこういうタイプだから、何発もぶっ込んでいこうとするんだけど、さすがに空気読んでやめたわ(笑)
(左から)ガッポリ建設の室田稔と小堀敏夫、東野幸治、設楽統
――ドキュメンタリー番組の特番ですから(笑)。ナレーションを担当した吉岡里帆さんは、小堀さんの姿に「ちょっと元気をもらいました」と言っていました。
俺も救われたね。マザー・テレサのような感じですよ。こんなどうしようもない人間なのにそう言ってくれて、天使、ナウシカだね。俺、吉岡さんには永遠についていきますから。嫌がると思うけど(笑)。でも、吉岡さん会えてうれしかったな。あんないい人いないから。これからも吉岡さんとゴールデンコンビとしてやっていきたいね。視聴率の雨降らすんで。
――聞いたことない表現(笑)
吉岡里帆(右)を笑わせる小堀敏夫
○SNS上のアンチへの対抗で『キングオブコント』出場
――「落ちるところまで落ちた」ところから、『ザ・ノンフィクション』の放送をきっかけに変化はありましたか?
SNSでは山のように悪口がくるけど、逆に「小堀さんみたいな人、面白い」「好き」って言ってくれる人もいるんで、悪くないなとは思うよ。だから命ある限り出てやろうかなと思ってる。
――担当ディレクターの朝川さんが苦笑いしてます(笑)。SNSの反応は、結構気にされるのですか?
見る。割と気にする性格だから。腹立ちますね。だから、『キングオブコント』に出たんだけど、それはアンチを黙らせるためにやったところもある。「お前は面白くない」って言われるのが悔しくて。原田(泰雅、ビスケットブラザーズ)に「ネタ作れ」って言ったら、あいついいやつだから「じゃあ兄さんのためにやりますよ」って言ってくれて。練習してねえって言われるけどさ、まあ人よりはしてなかったけど、俺にしては相当やったほうだよ。
●「母ちゃんが生きてるうちに嫁を見せたい」
――小堀さんの回は反響が大きかったので、今回の出演を楽しみにしている視聴者も多いと思います。ぜひメッセージをお願いします。
悪いところもあるけど、本質はいい人間なんで、嫌いにならないでください。末永くよろしくお願いします。それに、まだ続くから。3の矢、4の矢で、寅さんシリーズみたいに続いて、パート10ぐらいまで行くから。死ぬまでやるからね。
あとね、45〜70(歳)ぐらいの女性には嫌われてるんだけど、30代・40代前半の女性には結構評判いいんですよ。「あんな面白い人いない」って。
――どこ調べですか?(笑)
周辺(笑)。年配の女性はダメね。小言しか言わない。「なんで寺から逃げたんだ」(※)って。
(※)…ガッポリ建設の相方・室田稔に激怒され、心を入れ替えようと室田の紹介した寺に出家したが、2日目で逃亡した。
――吉岡里帆さんは30代ですね。
そうでしょ? でもネタを覚えてなかったことには怒ってたね。あの人も役者のプロで苦労してる時期があるから、怒ってくれたんだろうな。吉岡さんには嫌われたくないから、同じアーティストとして親交していければいいけどね。こういうこと言うとまた炎上するんだけど(笑)
――シリーズが続くなら、婚活はまた頑張りたいですか?
恋愛は軸になるかもね。母ちゃんが生きてるうちに、嫁を見せたいわけよ。入院してる母ちゃんのベッドの横で、2人でお見舞いしたい。そこには金とかなにもないわけよ。ピュアに親を安心させたいって気持ち、それしかないんで。これはよく記事に書いといてよ。
――分かりました。今後のご活躍も楽しみにしています。
『ザ・ノンフィクション』に出てから、今年は10本以上取材受けてるからね。また何かあったらまたマイナビで一つお願いしますよ。
今回の収録で、小堀は自身の軽口からガッポリ建設の相方・室田稔を激怒させてしまい、その後25日に2人そろって生出演したラジオ番組『ナイツ ザ・ラジオショー』で、ついにコンビ解散を通告されてしまった。
その生出演後、ニッポン放送を出た室田は「コンビ解散」の真意を改めて小堀に語りかけた。大みそかに放送される『ザ・ノンフィクションの大みそか2025』（13時50分〜)では、その時の2人の様子も含め、“ガッポリ建設解散騒動”の全貌が明らかになる。
●小堀敏夫1967年生まれ、群馬県出身。97年に室田稔とお笑いコンビ・ガッポリ建設を結成、漫才やコントで活動し、『エンタの神様』『あらびき団』などにも出演した。2003年からWAHAHA本舗にも所属したが、19年に主宰・喰始にクビを言い渡された。