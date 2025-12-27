Photo: シラクマ

じっくり時間がある年末年始だからこそ、スマホを忘れて「ボードゲーム」なんてどうでしょう？

ひとりでもみんなでも遊べる、ボードゲームを集めました。

クセになる感覚。頭脳派ボドゲは面白い

Photo: シラクマ

普段使わない頭の部分をフル稼働させてくれる｢頭脳派ボドゲ｣としておすすめしたいのが、2〜4人用の対戦型論理パズルゲーム｢タギロン｣。ポップでオシャレなパッケージが目印です。

箱の中には、数字タイル・質問カード・ついたてが入っています。数字タイルは全部で20枚あって、0〜9までの数字が赤・青2色ずつセットに。ただし5だけは黄色になっていて、これがゲーム性をグンと上げてくれるんです。

質問カードは全部で21枚。相手だけが答えるものや、全員が答えるものなど、絶妙な質問が織り交ぜられていて、一枚だけだと絶対に分からないのに、質問を組み合わせることで自然と数字を導き出せるようなつくりに。

Photo: シラクマ

1プレイは約10分程度。「質問カードを選び→質問に答えてもらい→推理をする」という進行でゲームを進めていきます。相手のカードの並び順が分かったら、自分のターンで｢宣言｣をして番号を披露。正解していた場合はその場で終了し、間違っていた場合、相手は｢違います｣とだけ伝えてゲームを続けます。

相手の手札をピッタリ当てた際には、テストで満点を取ったときのような爽快感がありますよ。

ネコを敷き詰めるキュートなボドゲ

Photo: 納富廉邦

+dの｢コネゴ｣は、ネコをかたどったコマを使って4目並べをするボードゲーム。最終的にはネコがギュウギュウに敷き詰められて、勝っても負けてもほっこりできる仕上がりです。

｢目を合わせるようにネコを置いてはいけない｣など、いくつかのルールにのっとり行なう陣取りゲームは、頭脳戦でありながら、決着はスピーディ。テンポが良いため、何度も繰り返し遊べてしまいます。

Photo: 納富廉邦

付属の専用サイコロを用いるルールでは、ゲームがさらにスピーディに。試合があっという間に終わる時短ルールですが、これが意外にもエキサイティング。終盤のサイコロ次第で、試合の流れが大きく変わることもあり、一所懸命考えてコマを置いていても、最終的に運任せになるという不条理さがネコらしくもあります。

バッグに入れて持ち歩けるサイズ感と、5分程度で終わるゲームスピードが相まって、どこでも気軽に楽しめるという点がうれしいポイント。家族や友達との団らんでは、大いに活躍してくれそうなボードゲームです。

シンプルイズベストなボードゲーム

Photo: シラクマ

メビウスの｢おばけキャッチ｣は、シンプルながらいつ誰と遊んでも盛り上がれるボードゲーム。サクッと遊べるのが特徴です。

コマは｢白色の-オバケ｣｢灰色の-ネズミ｣｢緑色の-ボトル｣｢青色の-本｣｢赤色の-いす｣の5種類。木製のシンプルなデザインが可愛らしく、箱から出してちょこっと飾って置くのもいい感じ。

Photo: シラクマ

ルールはかんたん。

まずは、5つのコマを取りやすい位置に並べ、よくシャッフルしたカードを裏返しに置いて準備します。その後、一番上のカードを表に。

このとき、カードにコマと同じモノが描かれていた場合、対応するコマを取りましょう。

逆に、カードの絵柄にコマと同じものがない場合は、カードに描かれている｢色-形｣に合わないものを取るのが正解となります。この｢色-形｣に合わないものを取るというルールが上手くできていて、ちょうどよく頭を使うゲームシステムです。

普段使っていない脳の動きを感じるのが楽しい｢おばけキャッチ｣、サクッと遊べるので、息抜きやアイスブレイクにもぴったりになっています。

