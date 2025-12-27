東海地区のボートレース４場では恒例の正月シリーズが開催される。とこなめは２９日から１月３日まで。池田浩二が主役を務める。

Ａ１が１６人にＡ２が１１人参戦する豪華なシリーズ。とはいえ“戦いのステージ”には明らかな差があり、圧倒的格上は毎年グランプリ戦線を走る池田浩二だ。今年は事故（落水）により優出を逃したが、賞金ランク２位で「グランプリ」出場とレースに関する全ての面で完成されており、主役の座は揺るがない。

記念、ＳＧの常連に成長した吉田裕平には昇竜の勢いがあり、高速戦を武器にＶ争いに名乗りを上げる。若手実力派の黒野元基と前田翔も近況好調。レースセンスも光りうるさい存在になりそうだ。内寄りで持ち味発揮は仲口博崇と北川潤二。北野輝季、佐藤博亮、岩瀬裕亮も優出圏内。

【注目選手】鰐部太空海（２４＝愛知・１２８期）

わにべ・たくみ！ 一度見たら忘れないインパクトのある名前だ。技量的にはルーキーシリーズで善戦するというイメージだったが、近況の暴れっぷりは名前に負けないインパクトがある。昨年の２優出が今年は９優出。９月に鳴門でデビュー初Ｖを飾ると、１２月の三国まで怒涛の７優出だ。勝率もグングン上げて直近３か月は７・７４。この間は勝率も１着本数（２５本）も池田浩二をしのぐのだから恐るべし。玉にキズなのは１号艇での優出が３回ありながら勝てていないところ（１０月徳山＝（２）着、浜名湖＝（５）着、１２月三国（６）着）。開花した実力に勝負強さが加われば、池田を倒して地元Ｖも夢ではない。