¡Ú¸¡¾Ú1Ç¯¡ÛÌ¦Ç¯¤Î2025Ç¯¡È¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¡É¤Ç¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«!?¡¡¤·¤¿¤Î¤«!?¡¡·ë²ÌÈ¯É½
¡¡ÀÎ¤«¤é¡¢¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤Ï±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖºâÉÛ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¾þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÌ¦Ç¯¤ä¤·¡¢¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤ò1Ç¯´Ö¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶â±¿¤Ï¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤ò¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¼ýÆþ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¤º¤È¼ýÆþ¤Ï¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤ÎÁý¸º¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤ò¾þ¤Ã¤Æ12¤«·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«·ë²ÌÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¶â±¿¡¢¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡Áí¼ýÆþ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î1.7ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇúÎö¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ1.7ÇÜ¤Ï¶â±¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Å»ö±¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬¤Î»Å»ö¤ä´ØÏ¢¤«¤é¤Î°ÍÍê¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´ØÏ¢»Å»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¡³«±¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¡ÈÌ¦Ç¯¤Î¥Ø¥Ó¤ÎÈ´¤±¤¬¤é¡É¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢ÍèÇ¯¤Ï¸áÇ¯¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Ø¥Ó¤ÇÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¾þ¤Ã¤¿¤é³«±¿¤¹¤ë¤Î¤«!?¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤«¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥Ð¥º¤í¤¥¡ª¡Ù2025Ç¯12·î27ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê
¡Ê¡Ø¥Ð¥º¤í¤¥¡ª¡Ù¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤ï¤¤¿¤«¤·¡Ë