

ニューヨーク＆櫻坂46山崎天

ニューヨークがMCを務める「ザ・グレイテスト・ヒッツ 拡大版！『成人の日 直前スペシャル』」（NHK総合2026年1月10日23時〜）に、櫻坂46山崎天がゲスト出演する。

【写真】櫻坂46山崎天がゲスト出演「ザ・グレイテスト・ヒッツ」アザーカット

「レッツゴーヤング」「ポップジャム」「NHK 紅白歌合戦」などＮＨＫが放送してきた音楽番組から、昭和・平成・令和のジャパニーズポップスを中心に「これだ！」という名パフォーマンス映像をお届けする「ザ・グレイテスト・ヒッツ」。

2026年最初の放送は、1月10日23時から、放送時間を45分間に拡大した特番。題して、「ザ・グレイテスト・ヒッツ 拡大版！『成人の日 直前スペシャル』」。1月12日“成人の日”を前に、現在20歳の山崎天(櫻坂46)をゲストに迎えて届ける。

番組では、新成人が“生まれてから20歳まで”の20年間、そして2026年に40歳を迎える番組 MC・ニューヨークの“生まれてから20歳まで”の20年間を、それぞれヒット曲の映像とともに振り返る。

紹介する楽曲は、“山崎天が生まれた2005年のヒット曲”として倖田來未「Butterfly」、“ニューヨークが生まれた1986年のヒット曲”として少年隊「仮面舞踏会」。“山崎天が小学生・2012年のヒット曲”ゴールデンボンバー「女々しくて」、“ニューヨークが小学生・1993年のヒット曲”trf「寒い夜だから…」。“山崎天が中学生・2018年のヒット曲”米津玄師「Lemon」、“ニューヨークが中学生・1999年のヒット曲”GLAY「Winter, again」。

“山崎天が高校生・2021年のヒット曲”あいみょん「愛を知るまでは」、“ニューヨークが高校生・2002年のヒット曲”松浦亜弥「□桃色片想い□」（□は白抜きハートマーク）。そして山崎天思い出のパフォーマンス曲として櫻坂46「流れ弾」(2021年「第72回NHK紅白歌合戦」より)の計9曲。また、倖田來未からのVTRメッセージでは、倖田が20歳のころのエピソードも語る。

“ニューヨークの20年”の映像では、自分が生まれる前のアーティストを見た山崎天が、当時の髪形やパフォーマンスに驚いたり、一方“新成人の20年”の映像では、ニューヨークが新鮮な発見をしたり、ちょうど20年のジェネレーション・ギャップで話が弾む。

時代と世代を超えて、ジャパニーズポップスの良さを再発見する45分。

山崎天(櫻坂46)コメント

屋敷裕政(ニューヨーク)コメント

嶋佐和也(ニューヨーク)コメント

めっちゃ楽しかったです。生まれる前の歌番組の映像をこうやって見る機会はなかなか無いので、貴重でした。髪形とか、今と全然ちがっていて、時代を感じましたね。僕らも、天ちゃんの世代とこうやって同じ音楽の映像を見る機会はあまりないので、天ちゃんのリアクションもいろいろ新鮮でした。番組時間がいつもの3倍も拡大することって無いので、ありがたいですね。櫻坂46のパフォーマンスも見てみたくなりました。