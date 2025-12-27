川口春奈、祖母と愛犬との別れを明かす「こころを保つことに必死だった」
女優の川口春奈が26日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）の撮影期間中に、祖母と愛犬を亡くしていたことを明かした。
【写真】川口春奈の愛犬アムちゃん
川口は投稿で、ドラマを視聴したファンへ感謝を伝えた上で、「個人的な話ですがスキャンダルイブ撮影中に大好きな祖母と相棒アムちゃんとお別れしました」と告白。「こころを保つことに必死だったけどスタッフキャスト現場のすべてのみんなに支えられて最高の環境で最高の作品を作れたこと参加させていただけたこと本当に感謝でいっぱいです」と、当時の心境と周囲への感謝を記した。
さらに、「この作品がこれからもずっとずっと誰かの光になれば、誰かのこころのなかで生きつづけますように」と作品への思いも吐露。共演した女優・茅島みずぎとの写真を添え、「素晴らしい女優さんです。長崎の宝です」と同郷の後輩女優を称賛した。
最後は「どうか暖かく身体に気をつけて素晴らしい年末をお過ごしくださいませ！」とファンへの気遣いの言葉で締めくくっている。
引用：「川口春奈」インスタグラム（＠haruna_kawaguchi_official）
【写真】川口春奈の愛犬アムちゃん
川口は投稿で、ドラマを視聴したファンへ感謝を伝えた上で、「個人的な話ですがスキャンダルイブ撮影中に大好きな祖母と相棒アムちゃんとお別れしました」と告白。「こころを保つことに必死だったけどスタッフキャスト現場のすべてのみんなに支えられて最高の環境で最高の作品を作れたこと参加させていただけたこと本当に感謝でいっぱいです」と、当時の心境と周囲への感謝を記した。
最後は「どうか暖かく身体に気をつけて素晴らしい年末をお過ごしくださいませ！」とファンへの気遣いの言葉で締めくくっている。
引用：「川口春奈」インスタグラム（＠haruna_kawaguchi_official）