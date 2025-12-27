『あかね噺』阿良川魁生役は塩野瑛久 オーディション経て「必死でした」
テレビアニメ『あかね噺』（テレビ朝日 2026年4月放送）の追加キャストが発表された。阿良川魁生役は塩野瑛久が担当する。
【画像】めっちゃイケメン声優！阿良川魁生役の塩野瑛久
塩野は「今回オーディションを経て作品への参加が決まったのですが、台詞をいただいてから実際にマイクの前に立ち演じ終えるまではただただ自分のできる精一杯をぶつけることに必死でした。アニメが好きだからこそ、そこに携わる方々に最大級のリスペクトを持って挑みました」と告白。
続けて「原作を愛している皆さまはきっと各々理想としている魁生のお芝居があると思います。普段は自分の体や表情の情報を使ってお芝居をしていますが、声の情報でどこまで表現できるのか。今まで培ってきたものを全て込めて皆さまに愛してもらえるキャラクターにしたいと思います」と伝えた。
同作は『週刊少年ジャンプ』で2022年2月から連載がスタートした漫画が原作で、幼い頃、父の魔法の様な落語に魅せられた朱音が、父のある一席を機に自身も噺家としての道を歩み始める物語。17歳になった朱音が目指すのは落語界の最高位「真打」になること。一流の技量を習得するため、様々な試練を乗り越えていく朱音の姿を描く。
「マンガ大賞2023」第2位、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門第3位など、数々の漫画賞にランクイン。また、漫画の魅力を伝えるために林家木久扇、柳家喬太郎ら8人の落語家が出演する特別PVも公開されるなど、落語家、日本落語協会、浅草演芸ホールも協力する本格落語漫画となっている。
コミックスは2026年1月5日発売の最新20巻をもって累計300万部を突破し、2026年にはテレビアニメ化が決まっている。
■キャスト
桜咲朱音：永瀬アンナ
練磨家からし：江口拓也
高良木ひかる：高橋李依
阿良川魁生：塩野瑛久
阿良川志ん太（桜咲徹）：福山潤
阿良川まいける：島崎信長
阿良川こぐま：小林千晃
阿良川享二：阿座上洋平
阿良川ぐりこ：山下誠一郎
