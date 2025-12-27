ÌÀÆü³«Ëë¡ª¡ãÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ä¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¡ßÆÁÅç»ÔÎ©¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÍè·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÇ®ÀïÂ³¤¯¡¡³Æ¥¾¡¼¥óÃíÌÜ¹»¤â¾Ò²ð
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È1Æü¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÀÆü28Æü¤Ë¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÁá°ðÅÄ¼Â¶ÈÂÐÆÁÅç»ÔÎ©¤Î³«ËëÀï1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2026Ç¯1·î12Æü¤Î·è¾¡Àï¤Þ¤Ç½Ð¾ì48¹»¤Ë¤è¤ëÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºA¥¾¡¼¥ó¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡¢Á°²óÍ¥¾¡¹»¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ¡¦5Âç²ñÏ¢Â³28²óÌÜ)¡£Âè1¥·¡¼¥É¤È¤·¤Æ2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢½éÀï¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë¡¦2Âç²ñ¤Ö¤ê13²óÌÜ)¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
B¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç¡¦2Âç²ñ¤Ö¤ê12²óÌÜ)¤¬Æþ¤ê¡¢2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÅì³¤³Ø±à(°¦ÃÎ¡¦5Âç²ñ¤Ö¤ê5²óÌÜ)¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
C¥¾¡¼¥ó¤ÏÁ°²óÂç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤ÎÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬¡¦2Âç²ñÏ¢Â³24²óÌÜ)¤¬¥·¡¼¥É¤Ë¡£½©ÅÄ¾¦(½©ÅÄ¡¦4Âç²ñ¤Ö¤ê47²óÌÜ)¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
D¥¾¡¼¥ó¤ÏÁ°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ¡¦2Âç²ñÏ¢Â³9²óÌÜ)¤¬¥·¡¼¥É¤Ç2²óÀï¤«¤é»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢Á°²ó·è¾¡¤ÇPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡¢½éÀï¤ÏÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è¡¦16Âç²ñÏ¢Â³21²óÌÜ)¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2Âç²ñÁ°¤ÎÍ¥¾¡¹»¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹¡¦29Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ)¤Ï¡¢1²óÀï¤Ç½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³¡¦2Âç²ñ¤Ö¤ê18²óÌÜ)¤ÈÂÐÀï¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¡¦ÂçÄÅ(·§ËÜ¡¦5Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ)¤Ï¡¢ËÌ³¤(ËÌ³¤Æ»¡¦2Âç²ñ¤Ö¤ê14²óÌÜ)¤È¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãA¥¾¡¼¥ó¡¡1¡¦2²óÀï¡ä
Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)-¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë)
¾°»Ö(Ê¡Åç)-¹â¾¾¾¦(¹áÀî)
»³Íü³Ø±¡(»³Íü)-µþÅÔµÌ(µþÅÔ)
Ê¡°æ¾¦(Ê¡°æ)-¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)
ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)-Âç¼Ò(Åçº¬)
¾»Ê¿(ºë¶Ì)-¹âÃÎ(¹âÃÎ)
¡ãB¥¾¡¼¥ó¡¡1¡¦2²óÀï¡ä
Åì³¤³Ø±à(°¦ÃÎ)-¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)
ÀìÂçËÌ¾å(´ä¼ê)-¹Åç³§¼Â(¹Åç)
¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî)-¿å¸ý(¼¢²ì)
µÜ¾ë¸©ÂåÉ½-ÆáÇÆÀ¾(²Æì)
Áá°ðÅÄ¼Â(ÅìµþB)-ÆÁÅç¸©ÂåÉ½
²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)-ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)
¡ãC¥¾¡¼¥ó¡¡1¡¦2²óÀï¡ä
ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬)-½©ÅÄ¾¦(½©ÅÄ)
ÄëµþÂç²Ä»ù(´ôÉì)-¶½Ô¢(Âçºå)
ÉÍ¾¾³«À¿´Û(ÀÅ²¬)-¶å½£Ê¸²½³Ø±à(Ä¹ºê)
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî)-Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)
¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)-¿·ÅÄ(°¦É²)
ËÙ±Û(ÅìµþA)-±§¼£»³ÅÄ¾¦(»°½Å)
ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³)-º´²ìÅì(º´²ì)
ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)-½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³)
ËÌ³¤(ËÌ³¤Æ»)-ÂçÄÅ(·§ËÜ)
ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ)-ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ)
»³·ÁÌÀÀµ(»³·Á)-ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)
ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)-Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)