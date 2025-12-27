飼い主さんと出会った時は、まるでぬいぐるみのように小さくてコロコロとした愛らしさだった小型犬のわんちゃん。その後、すくすくと成長していった結果…予想以上の成長ぶりを見せたわんちゃんの姿に驚きと絶賛の声が寄せられています。投稿を見た人からは、「パピーの時も可愛かったけど今が1番可愛いですよね」「幸せそう」と反響が寄せられ、再生回数1万回を突破しています。

【動画：コロコロしている小型犬をお迎え→『小さく育つかな』と思ったら…想定を超える『まさかの成長』】

出会った頃はまるでぬいぐるみのようだったつくねちゃん

想像以上に成長したわんちゃんの姿が話題となっているのは、TikTokアカウント『tsukune_3232』に投稿された、ポメラニアンのつくねちゃんの姿。この日投稿されたのは、つくねちゃんが飼い主さんと出会った頃の様子。ある日、飼い主さんがペットショップに立ち寄ったところ、そこでつくねちゃんと運命の出会いをすることに。

その時のつくねちゃんはフワフワの毛に包まれた小さな子犬で、飼い主さんはその可愛さに一目惚れしたのだとか。そして、2週間検討した後、つくねちゃんを家族に迎え入れることを決めたのでした。

おじさんのような座り方にキュン♡

子犬の時のつくねちゃんは、可愛い見た目に反して意外な一面もたくさん見せてくれたのだとか。

ぬいぐるみのような愛らしさなのに、座り方はまるでおじさんのようだったり、少し大きくなった頃には、お猿さんのような見た目になったことも。

そんな魅力を1つずつ増やしながら、つくねちゃんは元気に成長していったといいます。

すくすくと健やかに成長した結果…

そうしてすくすくと成長していき、1年経った頃には…なんと、体重8キログラムまで大きくなったのだとか！

ポメラニアンの一般的な平均体重は3キロ前後。この成長ぶりには、飼い主さんも思わず血統書を確認したそう。しかし、何度見返してもそこに書かれていたつくねちゃんの両親の体重は3キロ…。どうやら、つくねちゃんの体の大きさも、つくねちゃんの個性のひとつだったようです。

ソファから降りられなかった子犬の頃の姿が、なんだか懐かしく感じられます。そんなつくねちゃんの体が予想以上に大きくなった理由…それはきっと、家族がたくさんの愛情を注いでくれた結果なのかもしれません。

すくすくと大きく成長したつくねちゃんの光景には、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。「凛としててかっこいい」「おっきくても可愛いですね」「とっても可愛い♡」と、絶賛の声が寄せられています。

TikTokアカウント『tsukune_3232』では、そんな大きめポメラニアンつくねちゃんの幸せいっぱいの日々が投稿されていますよ。

