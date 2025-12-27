男の子と秋田犬の微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「AIかと疑うレベルで登場人物みんな可愛い」「これは最高すぎる」「泣けてくるんだけど…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雪の中、小学校へ行く男の子を見送る秋田犬→小窓から見せた『いってらっしゃい』】

男の子を見送る秋田犬

TikTokアカウント「taro.5722」の投稿主さんは、『Taro』ちゃんという可愛い秋田犬と暮らしています。今回紹介したのは、Taroちゃんの可愛い一幕です。

この日、男の子が学校に向かおうとしていました。たくさんの雪の中、暖かな格好で出発する男の子。すると、Taroちゃんがお見送りをしてくれたといいます。

Taroちゃんが顔を出したのは、なんと小さな窓！ちょうどTaroちゃんの上半身が入るほどのサイズの窓は、Taroちゃんのために作られたかと思うほど…。Taroちゃんは、小窓から顔を出して、男の子に「いってらっしゃい」と挨拶していたのでした。

最高のお見送りにほっこり

可愛すぎるTaroちゃんの姿に、男の子も嬉しさが込み上げたようです。顔を出したTaroちゃんをなでて、「いってくるね」と挨拶していたとか。愛情あふれるふたりのワンシーンは、見ているだけで心が清らかになりそう…！

子供たちのお見送りをするのが日課というTaroちゃんですが、ときには自分で窓を開けて顔を出すこともあるといいます。換気用、もしくは採光用と思われる小窓は、もしかするとTaroちゃんのお見送りのための窓だったのかもしれませんね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ワンちゃん用の出窓なんかな？」「なんで自分の人生にこの世界線が存在してないんや…」「可愛い幸せありがとうございました」などたくさんの反響がありました。

雪遊びを楽しむTaroちゃん

別の日、雪の中ではしゃぐTaroちゃんと男の子の姿も紹介されました。雪を掴んだり、雪玉を作ったり、走り回ったり…。Taroちゃんは、雪国ならではの遊びを満喫しているのだといいます。

最後は、新鮮な雪をムシャムシャ食べていたというTaroちゃん。寒い季節に、ぽっと心が温まる光景の数々なのでした。

TikTokアカウント「taro.5722」には、Taroちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。毎日元気いっぱいなTaroちゃんに癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね！！

写真・動画提供：TikTokアカウント「taro.5722」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。