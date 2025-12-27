◇ラグビー リーグワン1部第3節 神戸49―29トヨタ（2025年12月27日 ノエビアスタジアム神戸）

神戸がプロップ山下裕史のリーグ戦200試合出場に花を添える7トライでトヨタに49―29で圧勝した。前半6分にトヨタに先制を許したものの、9分にロックのブロディ・レタリックが、14分にCTB李承信が連続トライして逆転。さらに5トライを重ね、コンバージョンはSOブリン・ガットランドが全て決めてみせた。

山下が喜んだのは後半15分のプレーだった。スクラムで相手反則を誘い、ペナルティーから素早いリスタートでWTBアタアタ・モエアキオラが右サイドを突破。アタアタのキックパスをSH上村樹輝がキャッチしてトライゾーンに飛び込んだ。9分にフッカーのアッシュ・ディクソンがイエローカードで一時退場して14人の時間帯。「（フッカーに）フレッシュなマウが入ってフロントローで押せた。自陣のスクラムでペナルティーを取って。顔を上げたら（上村が）トライを取ってるというFWが一番嬉しいトライ。マウを抱きしめたことを覚えています。きょうの神戸のターニングポイントだったプレー」と振り返った。

山下は後半18分に交代。8759人の観衆から大きな拍手が贈られた。「脚がつり出したんで。どれだけ40歳を引っ張るねんという感じでした。痛み止めも増えているし、そのうち引退します」と笑ったが、1月1日に不惑を迎える男は燃えたぎっている。「［ラグ］はフォア・ザ・チームが一番。縁の下の力持ちであること、誰かのためにあることがチームの原動力になっている」とさらなる精進を誓う。

「自分の200がありましたけど、ホームで勝ったことがなにより。年明けに40歳になりますが、元気いっぱい走りたいと思います」と最後まで笑顔を絶やさなかった。