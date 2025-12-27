ROIROMÉÍÀîÏ©¸Ê¡¢£±¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ö°Â¤¤Çã¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
ROIROM¤ÎÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï11·î29Æü¤Ë¤ªÂæ¾ì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÉÍÀî¤Ï¡ÖºÇ¶á1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î»þ¤Ë¿·¤·¤¤¥«¡¼¥Æ¥óÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÎÀ£¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¶ÆÏ¤¤¤¿¤é¾²¤Ë¤á¤ê¹þ¤à¤¯¤é¤¤¾æ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡£°Â¤¤Çã¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ë¹½¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡ÖÂç¤Ï¾®¤ò·ó¤Í¤ë¤Î¤Ç¡£¼ÙËâ¤Ç¡¢¤â¤·ÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ë¥¿¥Ã¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£ÆâÂ¦¤ÇÀÞ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âÄ¹¤¯¤Ç¤¤ë¤·¡£Ã»¤¤¤è¤ê¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö¤¢¤È¡¢¤Ê¤ó¤«º£¤Î»þ´ü´¨¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îäµ¤¤Ï²¼¤«¤éÍè¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤Ë¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡Öº£¡¢¤À¤Ã¤Æ¡Ä·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¥°¥Ã¥ºÇä¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢É´¶Ñ¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÍÀî¤Ï¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£