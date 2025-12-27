コンラッド大阪×ニコライバーグマンが贈る贅沢アフタヌーンティー体験

コンラッド大阪が、ニコライ バーグマン フラワーズ＆デザインとコラボしたストロベリーアフタヌーンティー「Blooms & Bites」を開催。花々の世界観を閉じ込めたスイーツやセイボリーが並び、地上200mの絶景とともに堪能できる特別な時間が始まります。期間は2025年12月18日から2026年3月1日まで。テーブルには特別デザインのプリザーブドフラワーも飾られ、冬のティータイムを華やかに彩ってくれますよ♡

花の世界観をまとった6種のスイーツ

アフタヌーンティーでは、ニコライ バーグマンの代表的な作品からインスパイアされた6種類のスイーツが登場します。

ストロベリーチョコとジャスミンが香る「ベルベットノワール」、半球体アレンジをムースで表現した「ルビーフラワー」、苔玉の質感を落とし込んだ和テイストの「モスベリー」、卵型が可憐な「フローラル」、断面美が光る「ボタニカル」、そして胡蝶蘭の香りをまとわせた「胡蝶蘭香るスコーン」です。

さらに「あまおう」と「さちのか」の食べ比べができる特別スイーツも味わえます。

HIBIKAのバレンタイン2026♡和洋がとけ合う四季のショコラ

北欧エッセンス漂うセイボリーの数々

セイボリーは、花を思わせる美しいビジュアルが特徴。

「ズワイガニとポルチーニクリーム」や「パンプキンプレッセ」、「サステナブルサーモンクレープ」、「アキテーヌ産キャビア」に加え、トリュフが香る「トリュフオーブンサンドイッチ」など、冬らしい食材を華やかにアレンジ。

ティーはTWG Teaの10種類、コーヒー3種類がフリーフローで、絶景ビューとともに優雅なティータイムを堪能できます♪

限定プランやテイクアウトも登場

数量限定で「プリザーブドフラワーボックス1個」と「コンラッドホリデーベア1個」が付いた特別プラン（13,500円）や、12月18日～25日の「クリスマスフラワーボックス」、12月26日～3月1日の「フラワーボックス」も登場。

サイズは6cm×6cm×H5.5cmです。

さらに、テイクアウトアフタヌーンティーはバッグ型ボックス入りで提供され、2名セット（9,000円）や、フラワーボックス2個＆ベア2個付きのセット（19,000円）も選べます。

投稿特典として、指定アカウントをフォロー＆投稿するとスパークリングワイン1杯がプレゼントされる嬉しい特典も♪

花に包まれる冬のご褒美ティータイムを♡

視覚・味覚・香りのすべてで花の世界を感じられる今回のアフタヌーンティーは、まさに冬のご褒美にぴったり。

ニコライ バーグマンのアートとコンラッド大阪のホスピタリティが融合した空間は、訪れるだけで心が華やぎます。

テイクアウトや特別プランもあり、自分への贈り物にも、大切な人との時間にもおすすめ。ぜひこの季節限定の体験を楽しんでください♪