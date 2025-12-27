シニアにおすすめ！老後時間を豊かに過ごす趣味4選とは？【最新】
趣味といえば、体操やダンスなど体を動かすもの、1人で静かに楽しむもの、人と交流しながら楽しむものなどいろいろあります。老後を充実させるためにも、自分にあった趣味を1〜2個見つけておきたいと考える方は多いでしょう。
今回は、さまざまな趣味の中から、シニアにおすすめなものを4つご紹介します。
写経するのは、276文字の般若心経（はんにゃしんぎょう）が一般的です。筆で1文字ずつ丁寧に書き写すには、1時間ほどかかります。
毎日写経を続けることで、集中力が養われ、精神が安定します。また、脳が活性化したり、姿勢が良くなったりすることも期待できます。さらに、字が上手になるなど、多くの効果が得られます。必要なものは、ペンと写経手本と写経用紙だけです。
なお、書き溜めた写経は、お寺に納経するのが一般的です。納経に際しては、1000〜2000円の納経料または志納金が必要になります。
菩提寺や近所のお寺に納めるのもよいですが、たまには、浅草寺や増上寺、比叡山延暦寺、東大寺、大覚寺、四天王寺などの有名なお寺に旅行も兼ねて納めに行くのを目標にしてみると楽しみが広がりそうです。
さらに、たまには友人と一緒にシニア割を設けている映画館に足を運ぶのも気分転換になるでしょう。
【TOHOシネマズ】
・対象者：60歳以上
・サービス内容：入場料一律1300円（税込）
参照：TOHOシネマズ
【イオンシネマ】
・対象者：55歳以上
・サービス内容：55歳以上の方は入場料が1200円（税込）
参照：イオンシネマ
【ユナイテッド・シネマ】
・対象者：60歳以上
・サービス内容：入場料一律1300円（税込）
参照：ユナイテッド・シネマ
そのような方は、家の近くで活動している動物保護団体のボランティアに参加するのがおすすめです。
保護猫団体であれば、地域猫のお世話、保護猫譲渡会のお手伝いをすることで、多くの猫たちと接することができます。いつもは、同年代とのお付き合いが中心でも、保護猫活動に参加する異なる世代の人々との交流も生まれます。
多くの猫好きとつながりながら、飼い主のいない猫たちを助けるやりがいを感じることができるでしょう。
また、収穫できた野菜などを近所の人に分けてあげたり、園芸店で野菜の栽培方法などを習ったりすることで、人との交流も生まれます。
太陽の光を浴びて身体を動かせるので、健康にもいいでしょう。あわせて、土を触ったり、草花の香りを嗅いだりすることがリラックスにつながります。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
