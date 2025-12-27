クリスマスに行きたいと思う「宮崎県の温泉地」ランキング！ 2位「京町温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ冬空に星が瞬き、いよいよクリスマスの足音が近づいてくる季節となりました。おしゃれなディナーもステキですが、雪景色を眺める露天風呂や豪華な地元の旬の味覚も、一年を締めくくる最高のご褒美になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う宮崎県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「霧島連山のふもとに湧く、歴史ある名湯で、冬の朝、霧に包まれた温泉街と、湯けむりが立ちのぼる風景は、まるで山の中の静かな聖夜で、湯はやわらかく、心までじんわりとほどけていけるから」（50代男性／広島県）、「レトロな温泉街を楽しみながらゆっくりしたい」（40代女性／神奈川県）、「温泉宿がいくつかあると聞いたので吟味して訪れてみたい」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「南国情緒溢れるロケーションが魅力的だとか。クリスマスにそういった絶景で美人の湯に入れるのは贅沢だなと感じました」（20代男性／東京都）、「海を望む温泉やリゾートホテルが多く、夕暮れ時の海景色はとてもロマンチック」（40代男性／大阪府）、「海に近く、南国らしい雰囲気を感じられる点が特徴。冬でも比較的穏やかな気候の中で、温泉と景色を楽しめそう。一般的なクリスマスとは少し違う、気分転換になる滞在ができそう」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：京町温泉／75票2位は、宮崎県えびの市に位置し、県内でも有数の源泉数を誇る「京町温泉」です。昭和レトロな雰囲気が漂う温泉街は、どこか懐かしく落ち着いた情緒があり、人混みを避けて静かなクリスマスを過ごしたい人にぴったり。弱アルカリ性の単純温泉は「美人の湯」とも称され、湯上がりの肌のしっとり感が評判です。周辺には霧島連山を望む絶景スポットや神秘的な火口湖も点在し、冬の澄んだ空気の中で自然の力に癒やされる特別な休日を叶えてくれます。
1位：青島温泉／131票1位に輝いたのは、宮崎を代表する観光地・青島に面した「青島温泉」でした。ヤシの木が立ち並ぶビーチサイドに位置し、冬でも南国リゾートのような開放的な雰囲気を味わえるのが最大の魅力。クリスマスシーズンには、周辺のホテルや施設で幻想的なイルミネーションやイベントが開催され、ロマンチックな夜を演出します。有名な「青島神社」への参拝や、天然記念物「鬼の洗濯板」を眺めながら入る展望露天風呂など、青島ならではの体験も充実。神話の里に湧く名湯で心身を清め、新たな年へのエネルギーをチャージできる温泉地として多くの支持を集めました。
