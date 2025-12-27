INI×SHIBUYA109がコラボへ！ 撮り下ろしビジュアルの掲出やポップアップストアなど展開
グローバルボーイズグループ“INI（アイエヌアイ）”をキャンペーンモデルに起用した「SHIBUYA109 × INI WINTER SALE」が、2026年1月2日（金）〜1月12日（月・祝）の期間、東京・渋谷にあるSHIBUYA109渋谷店とMAGNET by SHIBUYA109および、大阪・大阪市にあるSHIBUYA109阿倍野店で開催される。
【写真】渋谷の象徴にINIが出現！ 館内外装飾のイメージ
■SHIBUYA109の館内外をジャック！
今回開催される「SHIBUYA109 × INI WINTER SALE」は、INIの撮り下ろしビジュアル掲出やコメント動画が放映される館内外で、ポップアップショップやプレゼント企画が楽しめる期間限定のコラボキャンペーン。
SHIBUYA109渋谷店の8階イベントスペースでは、本キャンペーンの開催を記念したスペシャルエンタメスペースが登場し、キャンペーンビジュアルのソロカットを設置した「メンバーソロフォトスポット」をはじめ、推し活に最適な「推し活ゾーン」や「メッセージボード」が満喫できる。
また、階段踊り場のスペシャルフォトスポットや館内BGMジャックなどが展開されるほか、撮り下ろしビジュアルを使用した商品が並ぶポップアップストア「INI NEW YEAR POP−UP STORE 2026」が東京、大阪、愛知、福岡、北海道の5ヵ所で開催される。
さらに、館内にて1会計3000円以上の買い物または、飲食店舗にて1会計1000円以上の利用で「オリジナルステッカー」が先着でもらえるプレゼントキャンペーンを実施。そのほか、豪華景品が当たる「マストバイキャンペーン」や「SNSキャンペーン」なども行われる予定だ。（価格は税込）
【写真】渋谷の象徴にINIが出現！ 館内外装飾のイメージ
■SHIBUYA109の館内外をジャック！
SHIBUYA109渋谷店の8階イベントスペースでは、本キャンペーンの開催を記念したスペシャルエンタメスペースが登場し、キャンペーンビジュアルのソロカットを設置した「メンバーソロフォトスポット」をはじめ、推し活に最適な「推し活ゾーン」や「メッセージボード」が満喫できる。
また、階段踊り場のスペシャルフォトスポットや館内BGMジャックなどが展開されるほか、撮り下ろしビジュアルを使用した商品が並ぶポップアップストア「INI NEW YEAR POP−UP STORE 2026」が東京、大阪、愛知、福岡、北海道の5ヵ所で開催される。
さらに、館内にて1会計3000円以上の買い物または、飲食店舗にて1会計1000円以上の利用で「オリジナルステッカー」が先着でもらえるプレゼントキャンペーンを実施。そのほか、豪華景品が当たる「マストバイキャンペーン」や「SNSキャンペーン」なども行われる予定だ。（価格は税込）