¡Ö±ê¾å¤·¤½¤¦¤Ê...¡×¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òà¤Ë¤®¤ê¼÷»Êá¤ÇÂåÍÑ¡Ä24ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤É¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¿©¤ÙÊª¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¶Ì»Ò¤ÈÀÖ¿È¤Î¼÷»Ê¤òÌÜ¤Ë¾è¤»¡Ä
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¤ÎÆüÈæÌî²êÆà(24)¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¡¢³Ú²°¤Ç¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤ò¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯Âå¤ï¤ê¤ËÌÜ¤Ë¾è¤»¤¿ÆüÈæÌî¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÆüÈæÌî¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥¬¥Á¼÷»Ê¤Ç¤¹¤·¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿©¤ÙÊª¤òÁÆËö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ±ê¾å¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤·¤Ã¤«¤ê»ä¤¬¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÁ´¤Æ¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ê¤ç¤«¤¬»£¤êÄ¾¤¹ÅÙ¤Ë¡¢1¤Ä¤º¤Ä¼÷»Ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¾Ð¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢TikTokÆ°²è¤òÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÝÈÓ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤ß¤ë¤¼¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¿©¤ÙÊª¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×Æþ¤ì¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤É¡¢±ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£